Seguidores de Donald Trump se enfurecen por el caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo la semana pasada que Epstein, quien enfrentaba cargos de tráfico sexual, no dejó una “lista de clientes” . La fiscal general Pam Bondi sugirió en febrero que estaba sobre su escritorio, aunque luego dijo que se refería al expediente general del caso.

Bondi también dijo que los funcionarios estaban examinando una ‘camionada’ de evidencia previamente retenida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó, sin embargo, que la divulgación pública no sería apropiada y que gran parte del material fue sellado por un juez. Eso ha enfurecido a los influencers de derecha que alguna vez fueron reforzados por las propias afirmaciones de Trump sobre este caso, pero ahora sienten que sus demandas están siendo reprimidas por su administración.

¿Qué es el caso de Epstein?

¿Qué son los “Archivos de Epstein”?

Múltiples personas que participaron en los casos penales de Epstein y Maxwell le dijeron a The Associated Press que no habían visto ni sabían de un tesoro de grabaciones en la línea de lo que Bondi había mencionado.