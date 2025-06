“Es momento de hacer explotar la gran bomba, Donald Trump está en las listas de Epstein . Esa es la razón por la cual no se hicieron públicos”, afirmó el fundador de Tesla en una publicación en la red social X.

Archivos desclasificados

En las cerca de 200 páginas de documentos que se publicaron no surge ninguna revelación significativa. Entre los nombres conocidos que aparecen en la libreta de contactos de Epstein figuran Mick Jagger , líder de los Rolling Stones; el cantante Michael Jackson ; y el actor Alec Baldwin.

Sin embargo, no se trata de una “lista de clientes”, aclaró en ese momento el New York Post, sino de una recopilación de contactos del exfinancista. La mayoría —si no todos— ya habían sido mencionados en demandas y filtraciones vinculadas al caso a lo largo de los años.