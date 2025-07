El Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto contra una patóloga del habla que presuntamente se apropió ilegalmente de fondos públicos mediante un esquema de fraude al facturar 125 terapias que no prestó bajo el Remedio Provisional .

La investigación apunta a que supuestamente Agosto Cuevas firmó varios contratos de servicios profesionales a través de Remedio Provisional, para ofrecer terapias del habla durante el año escolar 2023-2024, pero no cumplió con lo establecido, certificó terapias que no ofreció y facturó 125 terapias que no había brindado y que fueron pagadas por el Departamento de Educación.