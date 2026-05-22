ICE arresta a hermana de ejecutiva de empresa militar cubana y le revoca residencia
Adys Lastres Morera fue acusada de colaborar con La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional
22 de mayo de 2026 - 8:56 PM
22 de mayo de 2026 - 8:56 PM
Washington- El Servicio de Inmigración y Control de aduanas (ICE) anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con el régimen de La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional.
“Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta oficial de X.
Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026
Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also…
El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, añadió que Lastres Morera fue arrestada este jueves y quedó bajo custodia de ICE y agregó que “no habrá ningún lugar en este planeta —mucho menos en nuestro país— donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sostuvo.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la hermana de Adys Lastres Morera, Ania Guillermina Lastres Morera es la “presidenta ejecutiva de GAESA, una organización corrupta que controla el 70% de la economía cubana”.
GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba, fue sancionado este mes por la Administración de Donald Trump, ya que según el Gobierno estadounidense esa estructura controla una parte significativa de la economía de la isla.
ICE indicó en un comunicado que la detención se produjo en coordinación con su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y sostuvo que Lastres Morera “se benefició” de vínculos con el aparato económico-militar cubano mientras residía en Estados Unidos como residente permanente.
La agencia no detalló de inmediato cargos penales adicionales en su contra.
Estados Unidos sancionó, el 7 de mayo, al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía isleña en medio de las amenazas de Trump de hacerse con el control del país caribeño.
Además, la detención de Morera sucede un día después de que Estados Unidos acusara formalmente al exmandatario cubano, Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave por un hecho acontecido en 1996.
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