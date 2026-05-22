ICE arresta a hermana de ejecutiva de empresa militar cubana y le revoca residencia

1 / 23 Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba

Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018.

Ismael Francisco