Tennessee no logra ejecutar con inyección letal a Tony Carruthers tras dificultades intravenosas

Nashville, Tennessee- Las autoridades de Tennessee suspendieron el jueves la inyección letal de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, después de que sus verdugos intentaran durante más de una hora establecer una vía intravenosa, sin conseguirlo. El gobernador Bill Lee anunció poco después que el estado no volvería a intentarlo durante al menos un año.

En una declaración escrita, el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Tennessee declaró que el personal médico había establecido rápidamente una vía intravenosa primaria, pero no pudo encontrar una vena adecuada para una vía de reserva, como exige el protocolo de ejecución del estado. Los esfuerzos por insertar una vía central también fracasaron y los funcionarios suspendieron la ejecución.

Maria DeLiberato, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representa a Carruthers, declaró que le vio “hacer gestos de dolor y gemir” mientras los funcionarios intentaban encontrar una vena, y lo calificó de “horrible” de ver. Un periodista de Associated Press asistió para observar la ejecución, pero una norma estatal impugnada por las organizaciones de prensa prohíbe a los testigos de los medios de comunicación observar la inserción de la vía intravenosa.

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DeLiberato se dirigía a los periodistas cuando la oficina del gobernador emitió el indulto. Se echó a llorar.

“¡Es increíble!”, dijo. “¡Estoy muy agradecida!”

Desde 2009, se han suspendido ejecuciones de otros seis presos en tres estados -Alabama, Idaho y Ohio- debido a dificultades para establecer una vía intravenosa, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En Idaho, en 2024, los miembros del equipo médico intentaron ocho veces establecer una vía para ejecutar a Thomas Creech, uno de los condenados a muerte más antiguos del país, antes de suspender la ejecución. Posteriormente, el gobernador de Idaho, Brad Little, firmó una ley que convertía el fusilamiento en el principal método de ejecución del estado.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey suspendió las ejecuciones durante varios meses después de que las autoridades suspendieran la inyección letal de Kenneth Eugene Smith en 2022. Era la tercera vez desde 2018 que Alabama no podía llevar a cabo ejecuciones por problemas con las vías intravenosas.

“El caso de Tony Carruthers planteó serias preocupaciones sobre la enfermedad mental, la representación, la inocencia y el acceso a las pruebas de ADN”, dijo el Centro de Información sobre la Pena de Muerte en un comunicado enviado por correo electrónico. “El intento fallido del estado hoy de ejecutarlo presenta una cuestión adicional en torno a las cualificaciones de las personas encargadas de ejecutar a los presos”.

Esta foto del Departamento Correccional de Tennessee muestra al recluso Tony Carruthers. (Departamento Correccional de Tennessee vía AP) (The Associated Press)

Testigos tuvieron acceso limitado al intento de ejecución

Según las políticas de ejecución de Tennessee, las persianas entre la sala de testigos y la cámara de ejecución se mantienen cerradas hasta que el equipo de inserción intravenosa se haya marchado. El jueves, los testigos de los medios de comunicación estuvieron sentados en una sala oscura durante más de una hora, pero las persianas no se levantaron en ningún momento.

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Los testigos oyeron lo que parecían gemidos a través de una rendija bajo una puerta que conectaba las dos habitaciones.

DeLiberato, que estaba en la cámara de ejecución, dijo que después de establecer una vía intravenosa en el brazo derecho de Carruthers, el personal médico probó con el otro brazo, la mano izquierda y el pie izquierdo antes de intentar establecer una vía central.

Carruthers gimió cuando un médico empezó a clavarle una aguja, dijo. Vio dos o tres heridas punzantes: “Había mucha sangre”.

Al no poder establecer una vía central, el equipo médico accedió a una vena de su hombro derecho antes de que el alcaide recibiera una llamada telefónica y anunciara que se suspendía la ejecución, explicó.

Associated Press forma parte de un grupo de organizaciones de medios de comunicación que luchan por que se permita a los testigos ver más detalles del proceso de ejecución, incluida la inserción de la vía intravenosa.

Condenado por matar a tres en Memphis

Carruthers, de 57 años, fue declarado culpable de los secuestros y asesinatos en 1994 de Marcellos Anderson; su madre, Delois Anderson; y Frederick Tucker. Las autoridades dijeron que Marcellos Anderson era traficante de drogas y que Carruthers intentaba apoderarse del comercio ilegal en su barrio de Memphis.

Se vio obligado a representarse a sí mismo en el juicio tras quejarse repetidamente de los abogados de oficio y amenazar con hacer daño a varios de ellos.

El reverendo Rick Laude entra en la zona reservada para los partidarios de la pena de muerte en las afueras de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, antes de la ejecución programada de Tony Von Carruthers el jueves 21 de mayo de 2026 en Nashville, Tennessee. (Foto AP/Mark Humphrey) (The Associated Press)

No había pruebas físicas que vincularan a Carruthers con los asesinatos, y fue condenado principalmente sobre la base de testimonios de personas que afirmaban haberle oído confesar o hablar de los crímenes. La ACLU dijo que seguiría presionando para que se hicieran pruebas de ADN a las pruebas del caso, afirmando que deberían haberse hecho hace mucho tiempo.

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Los abogados de Carruthers también han argumentado que tiene problemas de salud mental que lo hacen incompetente para ser ejecutado.

Ejecuciones aumentaron el año pasado

El número de ejecuciones en Estados Unidos pasó de 25 en 2024 a 47 el año pasado, impulsado por un fuerte aumento en Florida. Ese estado llevó a cabo 19 ejecuciones en 2025, frente a una el año anterior, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Cuatro estados han llevado a cabo 14 ejecuciones en lo que va de año, incluida una el jueves por la noche en Florida, y hay 10 más programadas.

Tennessee, que llevó a cabo su última ejecución en diciembre, inició una nueva ronda el año pasado tras una pausa de tres años después de que se descubriera que el estado no estaba comprobando adecuadamente la pureza y potencia de los fármacos utilizados en las inyecciones letales.