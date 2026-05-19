Cronología de la relación entre Estados Unidos y Cuba durante el segundo mandato de Donald Trump

Washington - Estados Unidos comenzó a aumentar la presión sobre Cuba, controlada por los comunistas, después de que la acción militar en Venezuela a principios de este año resultara en la captura del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia se dispone a solicitar la imputación del exdirigente cubano Raúl Castro. Una acusación penal contra Castro tendría que ser aprobada por un gran jurado y podría aumentar las tensiones con La Habana.

Se produciría en medio de las crecientes tensiones de este año entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno de Cuba. Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra en medio de un incómodo alto el fuego en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

A continuación, un repaso a la evolución de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a lo largo del año.

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4 de enero

Un día después de la operación en Venezuela que capturó a Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el gobierno de Cuba estaba “en muchos problemas”, mientras el presidente renovaba los llamamientos a una toma de control estadounidense del territorio danés de Groenlandia.

11 de enero

Trump lanzó una advertencia al gobierno de Cuba mientras el estrecho aliado de Venezuela se preparaba para posibles disturbios tras la destitución de Maduro. Trump pidió al gobierno cubano “hacer un trato ANTES DE QUE SE SEA DEMASIADO TARDE”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió: “Quienes convierten todo en un negocio, incluso vidas humanas, no tienen autoridad moral para señalar a Cuba de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera.”

30 de enero

Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel a cualquier mercancía procedente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que podría paralizar aún más a la isla.

27 de febrero

Un día antes de que comenzara la guerra en Irán, Trump dijo que Estados Unidos estaba en conversaciones con La Habana y planteó la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”, aunque no ofreció detalles.

Trump dijo que Rubio estaba en conversaciones con líderes cubanos “a un nivel muy alto”.

Trump no aclaró sus comentarios, pero pareció indicar que la situación con Cuba, entre los adversarios más enconados de Washington durante décadas, estaba llegando a un punto crítico.

En febrero

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Castro conocido como “Raúlito”, se reunió en secreto con Rubio al margen de una cumbre de la Comunidad del Caribe celebrada en febrero en San Cristóbal.

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13 de marzo

Díaz-Canela señaló que Cuba y Estados Unidos mantuvieron conversaciones, lo que marca la primera vez que el país caribeño confirma las especulaciones generalizadas sobre las discusiones con la administración Trump en medio de una crisis energética.

Dijo que las conversaciones “tenían por objeto encontrar soluciones mediante el diálogo a las diferencias bilaterales entre nuestras dos naciones. Factores internacionales facilitaron estos intercambios”.

31 de marzo

Un petrolero ruso sancionado llegó a Cuba, la primera vez en tres meses que llegaba combustible a la isla.

9 de abril

Díaz-Canel dijo que no dimitiría.

12 de abril

Díaz-Canel dijo en una entrevista que no dimitirá y que Estados Unidos no tiene ninguna razón válida para llevar a cabo un ataque militar contra la isla o intentar deponerle.

En la entrevista en el programa “Meet the Press” de la NBC, el presidente dijo que una invasión de Cuba sería costosa y afectaría a la seguridad regional.

16 de abril

Díaz-Canel habló durante un mitin que congregó a cientos de personas para conmemorar el 65 aniversario de la declaración de la esencia socialista de la Revolución Cubana.

“El momento es extremadamente desafiante y nos convoca una vez más, como el 16 de abril de 1961, a estar preparados para enfrentar serias amenazas, incluida la agresión militar. No la deseamos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si resulta inevitable, derrotarla”, dijo Díaz-Canel.

17 de abril

Se supo que una delegación estadounidense se reunió recientemente con funcionarios del gobierno cubano, lo que supone un renovado impulso diplomático. Se trata, al menos, del tercer encuentro con Rodríguez Castro.

Un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió con Rodríguez Castro a principios de mes, según un funcionario del departamento, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato para tratar el delicado asunto.

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El funcionario no dijo quién de EE.UU. se reunió con Rodríguez Castro, cuyo abuelo se cree que desempeña un papel influyente en el gobierno cubano a pesar de no ocupar un cargo oficial. Un segundo funcionario estadounidense dijo que Rubio no formaba parte de la delegación que visitó La Habana.

23 de abril

Un diplomático cubano que habló en las Naciones Unidas dijo que La Habana no acatará ningún “ultimátum” estadounidense para liberar a los presos políticos como parte de las nuevas conversaciones.

En una entrevista con The Associated Press, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, dijo que las cuestiones internas relativas a los detenidos “no están en la mesa de negociaciones”. La liberación de los presos políticos fue una exigencia clave de Estados Unidos cuando los adversarios de larga data mantuvieron conversaciones en Cuba por primera vez en una década.

28 de abril

Los republicanos del Senado rechazaron la legislación de los demócratas que habría exigido a Trump poner fin al bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba a menos que reciba la aprobación del Congreso.

La votación sobre la resolución de poderes de guerra mostró cómo los republicanos siguen respaldando a Trump mientras actúa unilateralmente para ejercer la fuerza estadounidense en una serie de conflictos globales, incluidos Venezuela, Irán y Cuba, uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos.

7 de mayo

Funcionarios estadounidenses dicen que Estados Unidos no estaba considerando una acción militar inminente contra La Habana a pesar de las repetidas amenazas de Trump de que “Cuba es la próxima” y de que los buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio para el conflicto con Irán podrían regresar pasando por la isla.

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Los funcionarios involucrados en las discusiones preliminares con las autoridades cubanas también dijeron a la AP que no son optimistas de que el gobierno comunista acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria, dos años de acceso gratuito a Internet Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo a la infraestructura.

Pero dicen que Cuba aún no ha rechazado rotundamente la oferta, que viene con condiciones a las que el gobierno se ha resistido durante mucho tiempo, incluso después de que la administración Trump impusiera nuevas sanciones a La Habana.

14 de mayo

Funcionarios estadounidenses y cubanos dijeron que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con funcionarios cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro, durante una visita de alto nivel a la isla.

Ratcliffe se reunió con Rodríguez Castro, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos, y hablaron de cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y cuestiones de seguridad. Un funcionario de la CIA confirmó las reuniones a la AP.

15 de mayo

El Departamento de Justicia se dispone a presentar una acusación contra Castro, según dijeron a la AP tres personas familiarizadas con el asunto.

Una de las personas dijo que la posible acusación está relacionada con el presunto papel de Castro en el derribo en 1996 de cuatro aviones operados por el grupo de exiliados con sede en Miami Hermanos al Rescate. Castro era entonces ministro de Defensa.

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