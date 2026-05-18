Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La advertencia del presidente de Cuba tras información apuntar a que compraron 300 drones militares

Miguel Díaz-Canel asegura que su país sufre una agresión por parte de Estados Unidos

18 de mayo de 2026 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene “el derecho absoluto y legítimo a defenderse” después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

RELACIONADAS

Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”, argumentó.

Díaz-Canel reiteró que Cuba “no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país”.

“No los tiene contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional”, agregó.

La bandera de Estados Unidos ondeando en Camp Justice, base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo (Cuba). Un faro en la bahía de Guantánamo (Cuba). La centenaria base naval que Estados Unidos ocupa en el sureste de Cuba, en contra de la voluntad de La Habana, está separada del resto del territorio caribeño por más que alambradas y una franja de terreno que aún podría estar minado. Un altar a la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Guantánamo (Cuba).
1 / 15 | Imágenes desde Guantánamo: la base de Estados Unidos que resalta en una isla a oscuras. La bandera de Estados Unidos ondeando en Camp Justice, base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo (Cuba). - Yeny García
Tags
CubaMiguel Díaz-Canel BermúdezEstados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: