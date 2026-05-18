La advertencia del presidente de Cuba tras información apuntar a que compraron 300 drones militares
Miguel Díaz-Canel asegura que su país sufre una agresión por parte de Estados Unidos
18 de mayo de 2026 - 10:35 AM
18 de mayo de 2026 - 10:35 AM
La Habana - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene “el derecho absoluto y legítimo a defenderse” después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.
“Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”, argumentó.
Díaz-Canel reiteró que Cuba “no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país”.
“No los tiene contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional”, agregó.
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