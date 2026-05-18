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Latinoamérica vivió episodios de calor extremo “sin precedentes” en 2025, según la OMM

La Organización Meteorológica Mundial advierte de “clima cambiante” en la región y en el Caribe

18 de mayo de 2026 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La OMM resalta que 2025 se situó entre el quinto y el octavo año más cálido de la historia de la región. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Latinoamérica vivió episodios de calor extremo “sin precedentes” en 2025, con temperaturas muy por encima de la media y sequías de gran alcance, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) divulgado este lunes en Brasil.

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El organismo de las Naciones Unidas ha alertado de que los niveles del mar aumentan “más rápido que la media mundial” en la costa sudamericana bañada por el Atlántico y en el litoral de América Central y el Caribe, mientras que los océanos continúan calentándose.

El Niño es básicamente un calentamiento de la superficie del océano, o temperaturas de la superficie del mar superiores a la media, en el océano Pacífico tropical central y oriental, según la NOAA."En mayo-julio de 2026, es probable que surja El Niño (61% de probabilidad) y que persista hasta por lo menos finales de 2026", indicó la NOAA en abril.El pronóstico para las próximas dos semanas señala la posibilidad de que la lluvia esté entre un 50% y 65% por debajo de lo normal en el Caribe.
1 / 16 | FOTOS: ¿Más calor y sequía? Lo que pudiera ocurrir este año si se forma el fenómeno El Niño . El Niño es básicamente un calentamiento de la superficie del océano, o temperaturas de la superficie del mar superiores a la media, en el océano Pacífico tropical central y oriental, según la NOAA. - NOAA

Por otro lado, los glaciares andinos “están perdiendo masa a un ritmo acelerado”, lo que pone en peligro la seguridad hídrica de la región a largo plazo.

“Las señales de un clima cambiante son inequívocas en toda América Latina y el Caribe”, afirma la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, en el estudio.

“En este informe se evidencia el incremento de los riesgos, pero también el aumento de nuestra capacidad de anticipación y de actuación para salvar vidas y proteger medios de subsistencia”, añade.

La OMM resalta que 2025 se situó entre el quinto y el octavo año más cálido de la historia de la región, con una temperatura media alrededor de 0.40 °C superior al promedio registrado entre 1991 y 2020.

En este contexto, cita los 52.7 °C alcanzados en Mexicali, lo que supuso un nuevo récord nacional en México, o el máximo histórico alcanzado en la ciudad brasileña de São Paulo a finales de 2025 (37.2 °C).

Asimismo recoge las múltiples olas de calor en el conjunto de Mesoamérica, que se tradujeron en que los termómetros superaron los 40 y 45 °C.

Las sequías de gran alcance igualmente golpearon algunas zonas de América Latina, provocando pérdidas en el sector agrícola y un ambiente más favorable para la proliferación de incendios.

En este apartado, hasta el 85 % del territorio mexicano se vio afectado por la falta de lluvias y hubo déficits de precipitaciones de más del 40 % en puntos del sur de Sudamérica.

En contraste, Latinoamérica fue el escenario el año pasado de episodios de lluvias extremas, graves inundaciones -con muertos y decenas de miles de afectados en Perú, Ecuador y México- y ciclones tropicales “devastadores”.

Uno de los ejemplos más impactantes fue el huracán Melissa, en octubre de 2025, el primero de categoría 5 en tocar tierra en Jamaica.

Su paso por ese país dejó 45 muertos y pérdidas económicas de cerca de $9,000 millones de dólares, equivalentes al 41 % de su producto interior bruto (PIB).

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Breaking NewsLatinoaméricaCaribeCalor extremo
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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