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Nivel de aprobación de Donald Trump cae a 37%: su nivel más bajo en el segundo mandato

Las cifras reflejan un creciente rechazo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

18 de mayo de 2026 - 11:12 AM

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El más reciente sondeo del diario The New York Times y el Instituto Siena muestra que el 64 % de los entrevistados cree que Trump cometió un error al atacar a la república islámica. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Una mayoría del 59 % de estadounidenses desaprueba la gestión del presidente, Donald Trump, al frente del país, frente al 37 % que lo respalda, mientras crece el rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias económicas, según una encuesta publicada este lunes.

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El más reciente sondeo del diario The New York Times y el Instituto Siena muestra que el 64 % de los entrevistados cree que Trump cometió un error al atacar a la república islámica.

Esta opinión es compartida por una mayoría del 93 % de demócratas y 73 % de los votantes independientes, algo que podría costarle apoyo al Partido Republicano a solo seis meses de las elecciones legislativas de medio término, donde está en juego el control de ambas Cámaras del Congreso.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

Solo un 30 %, incluyendo un 70 % de los republicanos, cree que Trump hizo lo correcto al iniciar el conflicto con el país persa.

De acuerdo con el diario estadounidense, el actual índice de aprobación del presidente - visto por analistas como un indicador histórico clave para predecir el desempeño del partido gobernante en las urnas - es el más bajo registrado por esta encuesta durante el segundo mandato del republicano.

La consulta fue realizada a 1,507 votantes registrados en todo EE.UU., entre el 11 y el 15 de mayo pasados, en medio del estancamiento en el diálogo de paz entre Washington y Teherán, y el aumento de los precios de la gasolina por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

La mayoría de los encuestados reprueba la gestión del presidente en áreas claves como el coste de la vida y la economía en general, con un 69 % y un 64 % de rechazo, respectivamente.

Un 56 % desaprueba el manejo de la inmigración por parte del republicano, que ha redoblado sus políticas antimigratorias bajo promesas de campañas masivas de deportación y el aumento de las redadas, sobre todo en ciudades de mayoría demócrata.

Trump mantuvo las críticas, diciendo de León: “No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Le gusta el crimen, supongo”, y añadió: “Es una persona muy progresista”.“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente en redes sociales.León XIV —quien está en un viaje de 11 días a África a partir del lunes — ha dicho previamente que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.
1 / 14 | Donald Trump vs papa León XIV: Lo que se dijeron. Trump mantuvo las críticas, diciendo de León: “No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Le gusta el crimen, supongo”, y añadió: “Es una persona muy progresista”. - Archivo

Una mayoría del 62 % no está de acuerdo con el accionar de Trump en la guerra en Gaza, frente a un 31 % que sí lo respalda.

A principios de mayo, una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos, mostró que el rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas.

Entonces, el 61 % de los encuestados afirmó que las acciones militares lanzadas por EE.UU e Israel contra la república islámica fueron un error, y menos del 20 % dijo creer en el éxito de las operaciones, como proclama Trump.

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