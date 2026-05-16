Donald Trump describe a Taiwán como una “buena ficha de negociación” con China

Los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los que afirmó que la venta de armas a Taiwán es una “muy buena ficha de negociación” en las gestiones de Estados Unidos con China, aumentan el nerviosismo en la democracia insular que Beijing considera propia.

Trump hizo el comentario en una entrevista con Bret Baier de Fox News que se emitió el viernes, justo después de que el mandatario concluyera una visita a China, en la que había mucho en juego.

China considera a Taiwán una provincia rebelde, que debe ser recuperada por la fuerza si es necesario. Estados Unidos, como todos los países que mantienen vínculos formales con Beijing, no reconoce a Taiwán como un país, pero ha sido el principal respaldo de la isla y su mayor proveedor de armas.

Trump ahora sugiere que ese es un tema abierto a negociación.

Cuando se le preguntó si aprobaría un paquete de armas de 14.000 millones de dólares para Taiwán, el cual lleva meses estancado, Trump respondió que eso depende de China.

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“Lo estoy dejando en suspenso y depende de China”, manifestó. “Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, francamente. Son muchas armas”.

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse y considera que cualquier amenaza contra la isla es un asunto de grave preocupación.

Al condicionar las ventas de armas estadounidenses a Taiwán a sus negociaciones con China, Trump podría estar alimentando uno de los “escenarios de pesadilla” en la isla, señaló William Yang, analista de alto nivel de Asia Nororiental del International Crisis Group, es decir, que Taiwán, en lugar de estar en la mesa de negociación, esté en el menú.

Aunque Trump no dijo específicamente qué querría de China a cambio de negarle a Taiwán las armas, ha presionado a Beijing para que compre más productos estadounidenses y para que ayude a aumentar la presión sobre Irán.

El presidente y el Congreso de Estados Unidos ya aprobaron en diciembre un paquete separado de ventas de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares. Beijing reaccionó con furia realizando ejercicios con fuego real alrededor de la isla.

China advirtió de “choques e incluso conflictos” por Taiwán

China ha presentado a Taiwán como “el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos” durante la reciente cumbre del presidente chino Xi Jinping con Trump. A esa visita le seguirá la próxima semana un viaje del presidente ruso Vladímir Putin a Beijing.

En una de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha, Xi advirtió a Trump el jueves de “choques e incluso conflictos” si el tema de Taiwán no se maneja adecuadamente.

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La oficina presidencial de Taiwán intentó el sábado suavizar las tensiones al destacar “que la política y la postura constantes de Estados Unidos hacia Taiwán se mantienen sin cambios”.

“La República de China es un país soberano, independiente y democrático; esto es evidente, y, por lo tanto, las afirmaciones de Beijing carecen de fundamento”, declaró la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, refiriéndose a Taiwán por su nombre oficial. Añadió que la isla sigue agradecida a Trump por su apoyo y subrayó que las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán están estipuladas por ley.

Trump quiere que los fabricantes de microchips de Taiwán se trasladen a Estados Unidos

Otra declaración que generó preocupación en la isla fue el llamado de Trump a que el sector de microchips de Taiwán —el más grande y avanzado del mundo— haga las maletas y se traslade a Estados Unidos.

“Me gustaría ver que todos los que fabrican chips en Taiwán vengan a Estados Unidos”, dijo Trump a Fox News, al describir ese traslado como “lo mejor que se puede hacer”.

El mandatario estadounidense ha presionado desde hace tiempo a los fabricantes taiwaneses de chips, que producen más del 90% de los chips más avanzados del mundo —utilizados para inteligencia artificial, teléfonos inteligentes y equipos militares—, para que establezcan parte de su producción en Estados Unidos.

El principal fabricante de chips de Taiwán, TSMC, se comprometió a invertir 165.000 millones de dólares en un megacomplejo en Arizona. El gobierno de la isla, en un amplio acuerdo comercial con Estados Unidos establecido a principios de este año, prometió 250.000 millones de dólares en inversión en el sector de microchips de Estados Unidos, lo que incluyó el compromiso previo de TSMC.

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El mandatario también reiteró acusaciones anteriores de que Taiwán “robó” su sector de fabricación de chips a Estados Unidos hace décadas.

Trump parece adoptar el relato de Xi sobre Taiwán

Si bien durante su cumbre con Xi, Trump no modificó los términos de la política de Estados Unidos sobre Taiwán —algo que muchos observadores temían que hiciera—, sí pareció adoptar parte del propio relato del presidente chino sobre el gobierno de la isla.

Beijing ha calificado al presidente taiwanés Lai Ching-te como un “acérrimo partidario de la independencia de Taiwán” y ha advertido que llevaría la guerra y la destrucción a la isla.

Trump y otros altos funcionarios de Estados Unidos no suelen comunicarse con líderes taiwaneses, pero en el pasado han mostrado su apoyo, por ejemplo, al permitir que la expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen hiciera escala en territorio de Estados Unidos en una visita a varios países de América Latina. Lai, que está por cumplir dos años en la presidencia, aún no ha pisado el territorio continental de Estados Unidos, y algunos observadores han interpretado eso como un retroceso del apoyo por parte del gobierno de Trump.

En su entrevista con Fox News, Trump enfatizó que no quería ver un cambio del statu quo entre Taiwán y Beijing. “Pero ahora tienen allí a alguien que quiere independizarse”, afirmó, probablemente en referencia a Lai.

“Se están independizando porque quieren meterse en una guerra y creen que tienen a Estados Unidos detrás de ellos”. Añadió que no busca librar una guerra a miles de kilómetros de distancia.