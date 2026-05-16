Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Empresario acusado de alentar genocidio en Ruanda muere bajo custodia a los 91 años

Félicien Kabuga fue acusado de financiar el asesinato masivo de la minoría tutsi en el país en 1994

16 de mayo de 2026 - 4:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Cráneos de algunos de los que fueron masacrados mientras buscaban refugio en una iglesia se sientan en vitrinas de cristal, mantenidas como un monumento a los miles que fueron asesinados en y alrededor de la iglesia católica durante el genocidio de 1994, en Ntarama, Ruanda, 5 de abril de 2019. (AP Photo/Ben Curtis, Archivo) (Ben Curtis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kigali, Ruanda- Un sospechoso ruandés acusado en relación con el genocidio de 1994 murió en un hospital mientras estaba bajo custodia en La Haya, Holanda, dijo el sábado un tribunal de la ONU, tres años después de que el tribunal lo declarara no apto para seguir siendo juzgado.

RELACIONADAS

Félicien Kabuga, de 91 años, fue acusado de alentar y financiar el asesinato masivo de la minoría tutsi de Ruanda. Su juicio comenzó en 2022, casi tres décadas después de la masacre de 100 días que dejó 800,000 muertos.

En 2023, los jueces le declararon no apto para seguir siendo juzgado porque padecía demencia y dijeron que establecerían un procedimiento para seguir practicando pruebas sin posibilidad de condenarle.

El sábado, el Mecanismo Residual Internacional de Tribunales Penales de la ONU dijo en un comunicado que Kabuga había fallecido mientras estaba hospitalizado en La Haya, y que se había notificado inmediatamente al oficial médico de la Unidad de Detención de la ONU.

Se ha ordenado una investigación sobre su muerte para determinar las circunstancias de su fallecimiento, según el comunicado.

Félicien Kabuga, de 91 años, fue acusado de alentar y financiar el asesinato masivo de la minoría tutsi de Ruanda.
Félicien Kabuga, de 91 años, fue acusado de alentar y financiar el asesinato masivo de la minoría tutsi de Ruanda. (Suministrada ONU)

En 2013 se emitió una orden de detención contra Kabuga y se anunció una recompensa de $5 millones. Fue detenido en 2020 en Francia, y su juicio comenzó en 2022.

Kabuga fue acusado de genocidio, incitación a cometer genocidio, conspiración para cometer genocidio, así como persecución, exterminio y asesinato. Se declaró inocente. De haber sido declarado culpable, se habría enfrentado a una pena máxima de cadena perpetua.

Después de que el tribunal lo declarara no apto para ser juzgado, permaneció detenido, a la espera de que se resolviera la cuestión de su puesta en libertad provisional a un Estado dispuesto a aceptarlo en su territorio.

Su abogado había dicho que no volvería a su país de origen, Ruanda, que se había ofrecido a acogerlo, pues temía que lo maltrataran.

La declaración de que no era apto para ser juzgado enfureció a muchos supervivientes del genocidio de Ruanda, que consideraban que sus crímenes merecían la pena máxima.

Tags
Breaking NewsRuandaHolandaONUMuertesGenocidio
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 16 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: