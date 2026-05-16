Empresario acusado de alentar genocidio en Ruanda muere bajo custodia a los 91 años

Kigali, Ruanda- Un sospechoso ruandés acusado en relación con el genocidio de 1994 murió en un hospital mientras estaba bajo custodia en La Haya, Holanda, dijo el sábado un tribunal de la ONU, tres años después de que el tribunal lo declarara no apto para seguir siendo juzgado.

Félicien Kabuga, de 91 años, fue acusado de alentar y financiar el asesinato masivo de la minoría tutsi de Ruanda. Su juicio comenzó en 2022, casi tres décadas después de la masacre de 100 días que dejó 800,000 muertos.

En 2023, los jueces le declararon no apto para seguir siendo juzgado porque padecía demencia y dijeron que establecerían un procedimiento para seguir practicando pruebas sin posibilidad de condenarle.

El sábado, el Mecanismo Residual Internacional de Tribunales Penales de la ONU dijo en un comunicado que Kabuga había fallecido mientras estaba hospitalizado en La Haya, y que se había notificado inmediatamente al oficial médico de la Unidad de Detención de la ONU.

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Se ha ordenado una investigación sobre su muerte para determinar las circunstancias de su fallecimiento, según el comunicado.

Félicien Kabuga, de 91 años, fue acusado de alentar y financiar el asesinato masivo de la minoría tutsi de Ruanda. (Suministrada ONU)

En 2013 se emitió una orden de detención contra Kabuga y se anunció una recompensa de $5 millones. Fue detenido en 2020 en Francia, y su juicio comenzó en 2022.

Kabuga fue acusado de genocidio, incitación a cometer genocidio, conspiración para cometer genocidio, así como persecución, exterminio y asesinato. Se declaró inocente. De haber sido declarado culpable, se habría enfrentado a una pena máxima de cadena perpetua.

Después de que el tribunal lo declarara no apto para ser juzgado, permaneció detenido, a la espera de que se resolviera la cuestión de su puesta en libertad provisional a un Estado dispuesto a aceptarlo en su territorio.

Su abogado había dicho que no volvería a su país de origen, Ruanda, que se había ofrecido a acogerlo, pues temía que lo maltrataran.