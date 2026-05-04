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prima:África sale de su letargo

Sigue siendo un continente con elevados niveles de pobreza, desnutrición y problemas de toda índole. Aun así, su avance y sus logros en el terreno económico son innegables. América Latina debería tomar nota de ello, escribe Roberto Orro

4 de mayo de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Residentes de Camerún lanza vítores al Papa León XIV, el miércoles 15 de abril de 2026.África ha logrado avances económicos, aunque peristen serios problemas sociales, destaca Roberto Orro (Welba Yamo Pascal)

África ha dejado de ser el eterno rezagado de la economía mundial. Es verdad que las secuelas de siglos de atraso y explotación no pueden borrarse en corto tiempo, pero en las dos últimas décadas el mundo ha sido testigo de importantes transformaciones y del gran salto económico de la mayoría de los países africanos.

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