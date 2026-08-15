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Activan alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7.7 en la costa de Indonesia

El sismo golpeó la región de Flores a una profundidad de 6.22 millas, a las 5:58 de la mañana, hora local

15 de agosto de 2026 - 8:46 PM

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Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia el sábado en la madrugada, mientras que las autoridades locales emitieron una alerta de tsunami, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. (Servicio Geológico de Estados Unidos )
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Mumere, Indonesia— Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia el sábado en la madrugada, dañando edificios y viviendas, mientras que las autoridades locales emitieron una alerta de tsunami, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

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De momento no se reportaron víctimas.

El sismo golpeó la región de Flores a una profundidad de 6.22 millas, a las 5:58 de la mañana, hora local, agregó el servicio geológico. Su epicentro se ubicó a 42 millas al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Al sismo inicial le siguieron varias réplicas de magnitudes 5.9, 5.6 y 6.1.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta de tsunami para parte de las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Célebes del Sur y Célebes Sudoriental, e instó a los residentes a mantenerse alejados de las playas y las riberas de los ríos.

La agencia ubicó el sismo submarino poco profundo cerca de la isla de Flores. Se aconsejó a los residentes de las costas afectadas que se trasladaran a zonas más altas, mientras las autoridades monitorean de cerca los mareógrafos costeros para detectar cualquier cambio.

El terremoto se sintió en gran parte de la isla de Flores. Los informes iniciales indicaron que hubo daños en viviendas e instalaciones públicas, aunque los funcionarios aún no habían dado a conocer estimaciones sobre el número de edificios dañados ni sobre víctimas.

Yohanna Embu, residente de Sikka, una regencia en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, dijo que varios edificios resultaron dañados por las sacudidas, y que personas presas del pánico corrieron hacia zonas más altas.

“Muchas construcciones aquí resultaron dañadas... Vi que la sala de espera en la terminal portuaria de Pelni en Maumere se había derrumbado”, narró.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17,000 islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.

En diciembre de 1992, un terremoto de magnitud 7 provocó un tsunami que dejó unos 2,500 muertos en la isla suroriental de Flores, parte de un archipiélago en la mitad oriental de Indonesia.

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Breaking NewsTerremotosIndonesiaTsunamiServicio Geológico de Estados Unidos
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