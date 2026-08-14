¿Cómo ayudar tras el devastador terremoto de Colombia?

Apenas unas semanas después de que dos terremotos devastaran Venezuela, la vecina Colombia sufrió el lunes su propio terremoto mortal, lo que ha llevado a los equipos de rescate, a los voluntarios y a los familiares a buscar desesperadamente a las personas desaparecidas y a atender a los desplazados y heridos.

El terremoto de magnitud 7.4 afectó a una amplia franja del oeste de Colombia, desde núcleos urbanos como Cali y Pereira hasta zonas remotas y accidentadas del departamento del Chocó. Hasta el jueves por la tarde, las autoridades habían confirmado más de 280 fallecidos, miles de heridos y cerca de 11,000 viviendas destruidas. Los equipos de rescate han logrado salvar a casi 350 personas, pero aún hay cientos de desaparecidos.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha prometido una respuesta firme por parte del Gobierno. Sin embargo, dado que las necesidades son tan grandes y abarcan una zona tan extensa, las organizaciones humanitarias también desempeñarán un papel importante a la hora de ayudar a quienes necesitan refugio, suministros y ayuda económica.

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Los expertos señalan que ayudar a Colombia a reforzar sus instituciones democráticas y cívicas podría resultar más sencillo que en Venezuela, donde la respuesta del Gobierno interino fue objeto de numerosas críticas. Sin embargo, la zona afectada en Colombia es también mucho más extensa, lo que complica las labores de ayuda.

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“La capacidad institucional no elimina la necesidad humanitaria”, afirmó Catalina Vargas, directora nacional en Colombia de la organización humanitaria CARE. “La zona más gravemente afectada, el Chocó, es también una de las regiones más aisladas y desatendidas del país, por lo que el acceso sigue siendo la principal limitación, independientemente de la solidez de las instituciones nacionales”.

Para quienes puedan ayudar, lo ideal es hacer donaciones en efectivo, ya que así se da a los grupos flexibilidad y agilidad, afirmó Abe Díaz, responsable de ayuda en caso de catástrofes de Amazon, que está proporcionando los suministros solicitados a sus socios.

“Las donaciones de productos no solicitadas desbordan a las comunidades y obligan a los equipos de emergencia a desviar recursos de las tareas de rescate solo para clasificar y almacenar suministros no deseados”, afirmó Díaz.

A continuación se enumeran algunas organizaciones que están recaudando donaciones para la reconstrucción tras el terremoto de Colombia, entre las que se incluyen grupos estadounidenses que están trabajando sobre el terreno y algunas organizaciones locales que aceptan fondos externos.

1 / 10 | En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto. El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. - Agencia EFE 1 / 10 En imágenes: Cali despierta entre las ruinas y el dolor que dejó el terremoto El amanecer en Cali reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros. Agencia EFE Compartir

Grupos con sede en Estados Unidos que ya se encuentran sobre el terreno

All Hands and Hearts ha proporcionado al cuerpo de bomberos de Pereira herramientas de búsqueda y rescate, como martillos neumáticos y picos, así como mantas y productos de rehidratación para los afectados. Enlace para hacer una donación.

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CARE lleva mucho tiempo presente en Colombia. Su ayuda inmediata se centrará en la asistencia alimentaria mediante dinero en efectivo y vales, paquetes de suministros de emergencia, así como en la protección y el apoyo emocional a las familias afectadas. Enlace para hacer una donación.

Direct Relief está financiando a los equipos médicos sobre el terreno y se está preparando para entregar los medicamentos y los suministros sanitarios solicitados. Enlace para hacer una donación.

GEM colabora con socios locales para distribuir kits de primera necesidad que incluyen alimentos, agua y productos de higiene. Enlace para hacer una donación.

La organización “Operation Blessing” está centrando su respuesta inicial en proporcionar alimentos y agua, así como linternas solares, a las personas desplazadas. Enlace para realizar donativos.

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Save the Children lleva más de 40 años trabajando en Colombia y ha puesto en marcha actividades de apoyo psicosocial, además de crear numerosos espacios adaptados a los niños en las zonas afectadas. Enlace para hacer una donación.

World Central Kitchen está proporcionando comida y agua a las personas desplazadas, al personal de primeros auxilios y a los voluntarios, incluso en las comunidades de montaña más remotas. Enlace para hacer una donación.

Marc Anthony encabeza el concierto benéfico del domingo en favor de Colombia y Venezuela

Las estrellas de la música latina Marc Anthony, Luis Fonsi, Chayanne, Feid, Jay Wheeler y muchos más actuarán en un concierto benéfico internacional a favor de Venezuela y Colombia el 16 de agosto a las 18:00 h (hora del este de EE. UU.) en el Kaseya Center de Miami. Se retransmitirá en directo por Univision, ViX, WAPA y las emisoras de radio de TelevisaUnivision, así como por iHeartLatino y Venevision Play en Venezuela.

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Los espectadores pueden hacer donativos escaneando los códigos QR que aparecen en pantalla, enviando un SMS con la palabra “UNIDOS” al 707070 o visitando univision.org durante la emisión. Los fondos recaudados se destinarán a All Hands and Hearts, CARE, GEM, TECHO y World Central Kitchen.

Organizaciones con sede en Colombia que aceptan donaciones externas

Abaco Colombia, una asociación que agrupa a 26 bancos de alimentos de toda Colombia, está distribuyendo alimentos a las familias afectadas en las regiones más castigadas. Aceptan donaciones en línea, aunque el proveedor de servicios de pago exige el número de pasaporte.

Los equipos de la Cruz Roja Colombiana están llevando a cabo labores de búsqueda y rescate, prestando asistencia médica y apoyo psicosocial, y atendiendo otras necesidades. Aceptan donaciones en línea, aunque el proveedor de pagos exige el número de pasaporte.

1 / 18 | Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros. Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. - Carlos Ortega 1 / 18 Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. Carlos Ortega Compartir

Fundación Solidaridad por Colombia: La fundación apoya iniciativas juveniles, la nutrición y la salud, así como el desarrollo comunitario. Colabora con GEM para distribuir suministros de emergencia y alimentos a las personas desplazadas en Pereira y otras localidades. Aceptan pagos a través de PayPal.

La Fundación Semillas de Oportunidades apoya a los jóvenes a través del arte y el deporte desde su sede en Quibdó, Chocó. Presta apoyo a las familias de los jóvenes de todo el Chocó. Aceptan pagos a través de PayPal.

Manos Visibles, una red de organizaciones dedicadas a la equidad racial y territorial, está colaborando con un centro de formación profesional local para ayudar a rehabilitar al menos 100 viviendas en la ciudad de Buenaventura. Aceptan donaciones en línea, aunque el proveedor de servicios de pago exige el número de pasaporte.

Presentes Corporation, una organización colombiana con 43 años de trayectoria dedicada a la resiliencia comunitaria, se ha asociado con la organización sin ánimo de lucro Give to Colombia, con sede en Miami, para facilitar las donaciones procedentes de Estados Unidos. Su fondo “Colombia Se Levanta” acepta donaciones en línea.