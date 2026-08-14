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Centros de acopio para damnificados por terremoto en Colombia comenzarán a operar este viernes

Los centros ubicados en Manatí, Yauco, Mayagüez, Fajardo y San Juan recibirán artículos hasta el domingo, 16 de agosto

14 de agosto de 2026 - 9:17 PM

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Los centros de acopio del Departamento de Estado estarán ubicado en puntos estratégicos en cinco municipios de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Los centros de acopio anunciados por la gobernadora Jenniffer González como parte de la iniciativa “Puerto Rico Abraza a Colombia”, comenzarán a operar desde mañana, viernes, 14 de agosto, hasta el domingo, 16, informó la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana.

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Rivera Santa resaltó, en declaraciones escritas, que el esfuerzo humanitario se realiza en coordinación con organizaciones de la comunidad colombiana, el Consulado de Colombia en la isla, Cáritas en Puerto Rico y Cáritas Colombia.

Los centros de acopio estarán ubicados en puntos estratégicos en varios municipios y operarán, el viernes, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el sábado y domingo recibirán artículos en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los centros estarán ubicados en:

  • Manatí - Acrópolis Deportivo
  • Yauco - Coliseo Municipal Raúl “Pipote” Oliveras
  • Mayagüez - Palacio de Recreación y Deportes Wilkins Vélez Ramírez
  • Fajardo - Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández
  • San Juan – Centro de Convenciones de Puerto Rico (solo operará sábado y domingo)

Rivera Santana indicó, además, que los municipios, organizaciones comunitarias, iglesias, empresas y grupos ciudadanos que establecieron centros de acopio independientes podrán entregar las donaciones recopiladas en cualquiera de los puntos coordinados por el Departamento de Estado.

“Toda la ayuda que llegue a estos centros de acopio en Puerto Rico se unificará en un mismo esfuerzo. Los municipios y las organizaciones que realicen recogidos pueden entregarlos en nuestros centros de acopio. Todas las donaciones serán consolidadas para que de manera organizada lleguen a los ciudadanos afectados en Colombia”, sostuvo Rivera Santana.

Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes.Decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.El temblor, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, fue uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años.
1 / 18 | Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros. Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. - Carlos Ortega

El gobierno de Colombia, explicó la funcionaria, ha sido enfático en la necesidad de suministros médicos y de primeros auxilios, incluyendo gasas, vendas y guantes quirúrgicos, así como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles, casetas, carpas, guantes de trabajo y cascos de seguridad. También se recogerá alimento para mascotas.

“’Puerto Rico Abraza a Colombia’ es una gestión que nace de la solidaridad de nuestro pueblo y de su disposición de responder cuando otros países enfrentan momentos difíciles”, indica la misiva. “Ya lo hicimos con Venezuela y Jamaica, a donde todas las ayudas han sido enviadas responsablemente y hoy volvemos a unir esfuerzos para apoyar al pueblo colombiano. Este esfuerzo busca canalizar, de manera organizada y responsable, la ayuda que los puertorriqueños quieran aportar para quienes hoy más la necesitan”.

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Breaking NewsTerremotosColombiaAyuda humanitariaDepartamento de EstadoCentro de Convenciones de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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