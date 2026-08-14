Centros de acopio para damnificados por terremoto en Colombia comenzarán a operar este viernes
Los centros ubicados en Manatí, Yauco, Mayagüez, Fajardo y San Juan recibirán artículos hasta el domingo, 16 de agosto
14 de agosto de 2026 - 9:17 PM
14 de agosto de 2026 - 9:17 PM
Los centros de acopio anunciados por la gobernadora Jenniffer González como parte de la iniciativa “Puerto Rico Abraza a Colombia”, comenzarán a operar desde mañana, viernes, 14 de agosto, hasta el domingo, 16, informó la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana.
Rivera Santa resaltó, en declaraciones escritas, que el esfuerzo humanitario se realiza en coordinación con organizaciones de la comunidad colombiana, el Consulado de Colombia en la isla, Cáritas en Puerto Rico y Cáritas Colombia.
Los centros de acopio estarán ubicados en puntos estratégicos en varios municipios y operarán, el viernes, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el sábado y domingo recibirán artículos en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los centros estarán ubicados en:
Rivera Santana indicó, además, que los municipios, organizaciones comunitarias, iglesias, empresas y grupos ciudadanos que establecieron centros de acopio independientes podrán entregar las donaciones recopiladas en cualquiera de los puntos coordinados por el Departamento de Estado.
“Toda la ayuda que llegue a estos centros de acopio en Puerto Rico se unificará en un mismo esfuerzo. Los municipios y las organizaciones que realicen recogidos pueden entregarlos en nuestros centros de acopio. Todas las donaciones serán consolidadas para que de manera organizada lleguen a los ciudadanos afectados en Colombia”, sostuvo Rivera Santana.
El gobierno de Colombia, explicó la funcionaria, ha sido enfático en la necesidad de suministros médicos y de primeros auxilios, incluyendo gasas, vendas y guantes quirúrgicos, así como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles, casetas, carpas, guantes de trabajo y cascos de seguridad. También se recogerá alimento para mascotas.
“’Puerto Rico Abraza a Colombia’ es una gestión que nace de la solidaridad de nuestro pueblo y de su disposición de responder cuando otros países enfrentan momentos difíciles”, indica la misiva. “Ya lo hicimos con Venezuela y Jamaica, a donde todas las ayudas han sido enviadas responsablemente y hoy volvemos a unir esfuerzos para apoyar al pueblo colombiano. Este esfuerzo busca canalizar, de manera organizada y responsable, la ayuda que los puertorriqueños quieran aportar para quienes hoy más la necesitan”.
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