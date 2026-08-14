Conoce la mielofibrosis, el tipo de cáncer que afectó al alcalde Julio Alicea Vasallo

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, falleció en la tarde de este jueves, 13 de agosto, tras una larga lucha contra la mielofibrosis, un tipo de cáncer que afecta a poco más de 25,000 personas en los Estados Unidos.

Aquí te explicamos de qué se trata.

¿Qués es la mielofibrosis?

Según el portal de la Organización Nacional para las Enfermedades Raras (NORD) la mielofibrosis es “un trastorno poco frecuente de la médula ósea que se caracteriza por alteraciones en la producción de las células sanguíneas y por la cicatrización anormal dentro de la médula ósea”.

¿Qué es la médula ósea?

La médula ósea es el tejido blando y esponjoso en el centro de la mayoría de los huesos responsable de la creación de células sanguíneas como glóbulos rojos o eritrocitos (encargados de transportar oxígeno), glóbulos blancos o leucocitos (atrapan y/o destruyen células invasoras como virus y bacterias) y plaquetas (células que forman coágulos para sellar heridas).

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Por ende, la médula ósea en los huesos son las fábricas que producen las células sanguíneas que el cuerpo necesita para operar correctamente.

1 / 18 | En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño. Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. 1 / 18 En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. Compartir

¿Cómo la mielofibrosis afecta la médula ósea?

La mielofibrosis provoca cambios en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de las células producidas por la médula ósea. Estos cambios causa una sobreproducción de células sanguíneas, y estas células no trabajan funcionan como células normales.

Además del escenario de sobreproducción de células sanguíneas, la mielofibrosis también causa la cicatricación del tejido, lo que entonces reduce la creación de células sanguíneas sanas y que funcionan correctamente.

Ambos escenarios causan los síntomas asociados con la mielofibrosis.

¿Cuáles son los síntomas?

Una persona con la condición puede sentirse débil y cansado, síntomas provocados por no tener una cantidad adecuada de glóbulos rojos en la sangre que lleven el óxigeno requerido para el funcionamiento de los órganos del cuerpo.

El no tener un nivel correcto de plaquetas puede causar que una persona sangre más de lo normal, o que heridas o cortaduras menores tarden en coagular. Las personas con mielofibrosis también suelen recibir moretones fácilmente.

Otros síntomas comunes incluyen dolor y/o hinchazón en la zona bajo las costillas, especialmente en el lado izquierdo; episodios de sudor severo durante el sueño; fiebre; dolor en los huesos; y sentir lleno pese a ingerir porciones pequeñas de comida.

¿Qué complicaciones causa la mielofibrosis?

Las personas que padecen de mielofibrosis suelen experimentar el agrandamiento del bazo (spleen), ubicado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, justo detrás de las costillas izquierdas y encima del estómago.

El bazo es un órgano que actúa como un filtro para la sangre, ayuda a combatir infecciones y también almacena células sanguíneas.

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El agrandamiento del bazo puede provocar dolor estomacal y la sensación de estar lleno pese a comer poca comida.

La mielofibrosis también puede aumentar la presión en la vena porta hepática, encargada de llevar sangre al hígado.

La condición también puede crear complicaciones en situaciones de sangrado debido a bajos niveles de plaquetas.

¿Qué tratamientos se utilizan contra la mielofibrosis?

En pacientes que no presentan síntomas, se mantienen bajo monitoreo y se someten a pruebas de sangre y de salud física.

Sin embargo, en pacientes de alto riesgo, o que padecen síntomas, se utiliza la quimioterapia, cirugía para remover el bazo (de ser necesario), terapias de radiación y trasplantes de médula ósea.

La meta de los tratamientos, para la mayoría de los pacientes, es proveer alivio de los síntomas. En raros casos, trasplantes de médula osea pueden curar la condición, pero el procedimiento puede ser duro para las personas y podría no ser una opción para muchos.

Pacientes también pueden recibir transfusiones de sangre (para tratar la anemia, cuando no hay glóbulos rojos suficientes para transportar oxígeno), o medicamentos que fomentan la producción de células sanguíneas.

Alicea Vasallo confirmó, el 21 de abril de este año, que padecía la enfermedad y que se ausentaría temporalmente de sus funciones municipales en ese momento para recibir tratamiento.