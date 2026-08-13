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Muere el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo

El líder municipal enfrentó durante los pasados meses un diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de la médula ósea

11 de agosto de 2026 - 11:41 AM

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Alicea Vasallo fue sometido a un trasplante el 8 de junio, luego de casi dos meses de búsqueda de un donante compatible. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, falleció este jueves, luego de enfrentar durante los pasados meses un diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de la médula ósea.

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La información fue confirmada por el portavoz de prensa del municipio, Elliot Rivera.

Alicea Vasallo había anunciado el 21 de abril de 2026 que padecía la enfermedad y que se ausentaría temporalmente de sus funciones municipales en ese momento para recibir tratamiento.

“Estaré siendo admitido para recibir tratamiento, que incluye quimioterapia agresiva, la administración de células madres a través de la sangre y un período de monitoreo clínico. No será un camino sencillo, pero estoy preparado para recorrerlo y lo estoy enfrentando con lo más importante: con fe, familia y propósito”, expresó entonces durante una conferencia de prensa.

Tras la noticia, la alcaldesa interina, María de los Ángeles Pérez, lo recordó como un servidor público que tenía “profundo amor por su gente”.

“En nombre de la administración municipal, nuestros empleados y el pueblo de Cataño, expresamos nuestra solidaridad y nuestras oraciones a su familia y nos unimos a su pedido de espacio y privacidad en este momento de inmenso dolor. Su legado permanecerá en Cataño y en el cariño de un pueblo al que sirvió con total dedicación”, expresó.

Los detalles de las exequias se anunciarán más adelante, se informó.

La mielofibrosis es un cáncer poco común en el que tejido cicatricial reemplaza la médula ósea sana y altera la producción normal de células sanguíneas.

Como parte de su tratamiento, Alicea Vasallo fue sometido a un trasplante el 8 de junio, luego de casi dos meses de búsqueda de un donante compatible.

Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.También laboró en el ayuntamiento bajo la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola'o”.El 21 de abril de 2026, Alicea Vasallo anunció que se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento tras un diagnóstico de mielofibrosis, cáncer de médula ósea.
1 / 18 | En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño. Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.

Su hija, Julybeth Alicea, resultó compatible en un 50% y se convirtió en la donante para el procedimiento.

Posteriormente, su familia hizo un llamado público para solicitar donantes de plaquetas, debido a que el alcalde necesitaría múltiples transfusiones durante el proceso de recuperación.

Décadas en el servicio público

Alicea Vasallo tuvo una extensa carrera en el servicio público antes de asumir la alcaldía de Cataño.

Trabajó en el Municipio entre 1985 y 1992, durante las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez. Posteriormente, también laboró en el ayuntamiento durante la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola’o”.

En mayo de 2009, fue designado director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Según el Municipio, durante su paso por la agencia administró un presupuesto de aproximadamente $100 millones y, antes de abandonar el cargo, dejó un superávit cercano a $25 millones y una cartera de más de $160 millones.

Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento.El busto, ubicado en el malecón que lleva su nombre, fue rodeado de rosas y claveles blancos, mientras los presentes compartían recuerdos de su gestión y personalidad. La administración intentará que la plaza pública de Cataño, que está bajo remodelación y fue construida en el término de Rivera Sierra, lleve su nombre. Vasallo Alicea, además, decretó cinco días de duelo por la muerte de Rivera Sierra. Antes de fallecer, Rivera Sierra solicitó ser cremado.
1 / 21 | Recuerdan en una ceremonia privada al exalcalde de Cataño Edwin Rivera Sierra, “El Amolao” . Los empleados del Municipio de Cataño se reunieron en la tarde del 12 de diciembre de 2025 frente al busto del exalcalde Edwin Rivera Sierra, “El Amolao”, para rendirle un sencillo homenaje tras su fallecimiento. - Itzel Rivera

En 2016, se retiró del servicio público, hasta regresar años después a la política municipal.

El 18 de diciembre de 2021, juramentó como alcalde de Cataño tras la salida de Félix “Cano” Delgado, quien renunció a la poltrona municipal y, posteriormente, se declaró culpable en la esfera federal por cargos de corrupción.

Alicea Vasallo completó el término y luego aspiró a permanecer en el cargo. En las elecciones generales de 2024, fue electo para un nuevo término como alcalde.

Investigaciones durante su administración

Los últimos años de su incumbencia también estuvieron marcados por investigaciones sobre el manejo de recursos municipales.

En 2024, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) inició una investigación a raíz de una querella que alegaba el uso de empleados municipales para realizar labores de campaña política durante horas laborables.

Auditores acudieron a la Alcaldía en noviembre y diciembre de ese año en busca de información relacionada con los señalamientos. Alicea Vasallo negó entonces las alegaciones y defendió la transparencia de su administración.

Personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) lleva a cabo un allanamiento en la mañana de este martes en la alcaldía de Cataño.El Nuevo Día supo que los oficiales llegaron antes de media mañana en dos vehículos oficiales de la Oficina del Contralor.“Queremos dejar bien claro que aquí no hubo un allanamiento ni se presentó orden judicial alguna para revisar documentos del municipio”, añadió entonces.
1 / 12 | En fotos: el momento en que personal de la Oficina del Contralor llegó a la alcaldía de Cataño. Personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) lleva a cabo un allanamiento en la mañana de este martes en la alcaldía de Cataño. - Alex Figueroa Cancel

El 5 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia determinó no procesarlo criminalmente por presuntas violaciones al Código Electoral y al Código Penal relacionadas con las elecciones generales.

Posteriormente, en septiembre de 2025, especialistas de auditoría forense de la OCPR ocuparon equipo público en el municipio, incluyendo varias computadoras utilizadas por funcionarios de la administración.

En octubre del pasado año, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) avaló no presentar cargos penales contra el alcalde por las alegaciones de naturaleza electoral, aunque refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor Electoral y la Oficina de la Contralora para evaluar posibles irregularidades administrativas.

Meses después, un informe de la OCPR encontró, entre otros señalamientos, siete correos electrónicos con material político partidista en computadoras municipales, además de cuestionamientos relacionados con contratación, personal y utilización de recursos públicos.

Alicea Vasallo describió los señalamientos como “fallas administrativas” y defendió que su administración había tomado medidas correctivas.

“Mi administración no es perfecta, pero tampoco es corrupta. Eso tiene que quedar meridianamente claro”, expresó entonces.

También reconoció la presencia de material político partidista en equipo municipal.

“Acepté que hay material político partidista, y eso está mal. El que la hizo, la va a pagar. Yo no tengo problema con eso”, sostuvo.

El municipio mantuvo, además, una disputa judicial con la OCPR relacionada con la publicación de ese informe.

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Breaking NewsJulio Alicea VasalloCatañoMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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