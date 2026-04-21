Alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anuncia que padece cáncer de médula ósea
El funcionario se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento para la mielofibrosis
21 de abril de 2026 - 10:53 AM
El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anunció este martes que enfrenta un diagnóstico de mielofibrosis, cáncer de médula ósea, por lo que se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento.
“Estaré siendo admitido para recibir tratamiento, que incluye quimioterapia agresiva... No será un camino sencillo, pero estoy preparado para recorrerlo. Lo estoy enfrentando con lo más importante: con fe, familia y propósito”, expresó el primer ejecutivo municipal.
La mielofibrosis es un “cáncer de médula ósea poco común en el que el tejido cicatricial reemplaza la médula sana, alterando la producción de células sanguíneas, provocando anemia y agradando el bazo”, de acuerdo con Mayo Clinic.
“Estoy listo para dar esta batalla con la misma determinación. Este proceso requerirá que esté ausente”, añadió Alicea Vasallo.
La vicealcaldesa de Cataño, María Pérez Ramos, asumirá el rol de alcaldesa interina.
“Sí, voy a aspirar a un próximo cuatrienio. Este proceso no me define, pero sí reafirma quién soy”, declaró Alicea Vasallo sobre su futuro político.
---
Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: