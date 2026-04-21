Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anuncia que padece cáncer de médula ósea

El funcionario se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento para la mielofibrosis

21 de abril de 2026 - 10:53 AM

Julio Alicea Vasallo, alcalde de Cataño. (Carlos Rivera Giusti)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anunció este martes que enfrenta un diagnóstico de mielofibrosis, cáncer de médula ósea, por lo que se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento.

Estaré siendo admitido para recibir tratamiento, que incluye quimioterapia agresiva... No será un camino sencillo, pero estoy preparado para recorrerlo. Lo estoy enfrentando con lo más importante: con fe, familia y propósito”, expresó el primer ejecutivo municipal.

La mielofibrosis es un “cáncer de médula ósea poco común en el que el tejido cicatricial reemplaza la médula sana, alterando la producción de células sanguíneas, provocando anemia y agradando el bazo”, de acuerdo con Mayo Clinic.

“Estoy listo para dar esta batalla con la misma determinación. Este proceso requerirá que esté ausente”, añadió Alicea Vasallo.

La vicealcaldesa de Cataño, María Pérez Ramos, asumirá el rol de alcaldesa interina.

“Sí, voy a aspirar a un próximo cuatrienio. Este proceso no me define, pero sí reafirma quién soy”, declaró Alicea Vasallo sobre su futuro político.

Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
