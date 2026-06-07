Peruanos en Puerto Rico votan en la segunda vuelta electoral de su país

Los peruanos residentes en Puerto Rico votaron este domingo en la seguda vuelta para escoger al próximo mandatario de Perú, confiados en que el resultado propicie un cambio en el rumbo del país sudamericano.

Los contendientes para la presidencia peruana son la líder del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Roberto Sánchez, quien representa al Partido Juntos por el Perú.

“Estamos realizando un proceso electoral muy importante para los peruanos, la elección del nuevo presidente o presidenta en la segunda vuelta presidencial del 2026. Participamos los ciudadanos peruanos en Puerto Rico que están registrados en el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)”, expresó la cónsul de Perú en Puerto Rico, Celinda Zárate Vargas, en entrevista con El Nuevo Día.

Un total de 819 peruanos residentes en Puerto Rico fueron convocados para formar parte de la votación, que se llevó a cabo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. En la primera vuelta, participaron un promedio de 400 personas, de acuerdo con Zárate.

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“Era de esperar que hubiera una segunda vuelta. Están bien reñidas las elecciones en mi país”, afirmó Albino Pérez Chileno, un empresario peruano residente en Puerto Rico, quien emitió su voto en la mañana. “(Los funcionarios electorales) están esperando que se completen todos los requisitos para poder lograr la presidencia, en el sentido de la continuidad de nuestro sistema político, económico y social y que se continúe para el progreso”, añadió.

Pérez Chileno espera que, con su voto y el de los otros peruanos, se logre un cambio para bien en su país.

Un total de 819 personas fueron convocadas para votar en Puerto Rico. (Suministrada)

Cuestionado sobre si confía en el proceso electoral, ante las denuncias de fraude que emitieron algunos candidatos durante la primera vuelta, Pérez Chileno aseguró que la situación “ha mejorado y hay cierta garantía en el proceso”.

“Los veedores internacionales están muy pendientes sobre ese punto, y espero, de verdad, por nosotros y por todos los que somos ciudadanos aquí en Puerto Rico, eso se resuelva de modo favorable para la contienda electoral”, destacó el empresario.

El elector, además, restó importancia a las críticas que se han hecho contra Fujimori –quien busca la presidencia por cuarta ocasión–, al asociarla al régimen autoritario de su fenecido padre, el expresidente Alberto Fujimori.

“Nosotros, los peruanos, tenemos la tradición de frente amplio, que participen todos los que puedan y cumplan los requisitos. Ella tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad de renovar su privilegio de poder”, apuntó.

En total más de 27 millones de peruanos están registrados para votar globalmente. (Suministrada)

No obstante, Pérez Chileno ve más posibilidades de que Sánchez prevalezca en la contienda. “Pienso que tiene una gran ventaja en el sentido del pueblo amplio, de las raíces de Perú, y espero que así sea”, estableció.

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Sobre la creciente tendencia de los países sudamericanos hacia una ideología de derecha y más conservadora, se limitó a decir que “cualquier cambio” en Perú es deseable en este momento.

“En el caso de nosotros (los peruanos), yo creo que cualquier cambio que se realice será mejor para nuestro país”, aseveró.