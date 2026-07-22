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Más de 230,000 clientes sin luz: LUMA advierte que los relevos podrían aumentar esta noche

La salida repentina de la unidad 5 de la central Costa Sur agravó la situación y adelantó los relevos de carga

22 de julio de 2026 - 6:17 PM

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LUMA mantiene en su portal, bajo la sección de “estatus de servicio”, una recopilación de la cantidad de clientes sin luz en cada una de sus siete regiones. (El Nuevo Día)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Unos 239,565 clientes permanecen sin servicio eléctrico en la tarde de este miércoles debido a relevos de carga provocados por una deficiencia en la generación disponible, mientras LUMA Energy advirtió que la cantidad de abonados afectados podría aumentar durante el periodo de mayor consumo energético en la tarde y noche.

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El portavoz de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, explicó que la empresa ya anticipaba un déficit de generación para el periodo pico, pero la salida repentina de la unidad 5 de la central Costa Sur agravó la situación y adelantó los relevos de carga.

“Ya preveíamos una deficiencia de generación que iba a provocar relevos de carga, pero la salida súbita y repentina de la unidad 5 de Costa Sur crea este relevo de carga que estamos experimentando en estos momentos”, indicó Sorrentini en entrevista telefónica.

El portavoz señaló que el déficit de generación previsto para el pico de consumo, que ocurre entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m., era de unos 300 megavatios, pero aumentó tras la salida de Costa Sur 5. Añadió que mientras no haya generación adicional disponible, LUMA tendrá que continuar con los relevos para balancear la demanda del sistema.

Sorrentini advirtió que podrían verse afectados más clientes durante las próximas horas y explicó que LUMA podría rotar los bloques de interrupción para restablecer el servicio en algunas áreas mientras otras pasan temporalmente a estar sin energía.

Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Públicos de Genera PR, Iván Báez, informó a este medio que el equipo de operaciones trabaja para reincorporar la unidad 5 de Costa Sur. “Estamos trabajando para poner de regreso la unidad en las próximas dos horas”, indicó Báez en entrevista telefónica.

El portavoz también afirmó que las otras unidades que habían estado fuera de servicio, desde el jueves pasado, ya fueron reincorporadas, incluyendo Palo Seco 4 y San Juan 7. No obstante, añadió que la unidad 6 de Costa Sur permanece como la única pendiente de recuperación, con una fecha estimada para la próxima semana.

Báez indicó que la causa de la salida de Costa Sur 5 todavía “está bajo investigación”.

Los relevos de carga de esta tarde comenzaron luego de que una unidad de la generadora privada EcoEléctrica, en Peñuelas, saliera de servicio durante la mañana. La unidad CT1 quedó fuera de operación alrededor de las 11:23 a.m. debido, preliminarmente, a una falla en el regulador de voltaje, según informó la empresa.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la actualización de esta noticia.

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