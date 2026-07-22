Sale de servicio una unidad de EcoEléctrica: investigan la causa

La salida repentina de una de las tres unidades de la generadora privada EcoEléctrica, en Peñuelas, provocó este miércoles relevos de carga que dejaron sin servicio eléctrico a más de 100,000 clientes en el punto máximo del evento.

Yamaris Alancastro, portavoz de EcoEléctrica, confirmó a El Nuevo Día que la unidad CT-1 salió de operación y señaló que, hasta el momento, la empresa no había determinado la causa de la falla.

“Hay relevos de carga debido a deficiencias en la generación”, informó, por su parte, el consorcio energético LUMA Energy inicialmente mediante expresiones publicadas en sus redes sociales.

El consorcio encargado de la transmisión y distribución de energía explicó que las interrupciones comenzaron luego de la salida súbita de EcoEléctrica y advirtió que algunos abonados podrían experimentar suspensiones temporeras del servicio.

Posteriormente, la compañía informó que el sistema comenzaba a estabilizarse y que el servicio se restablecía progresivamente.

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La salida de la unidad CT-1 ocurre en momentos en que el sistema eléctrico enfrenta una limitada disponibilidad de generación debido a averías recientes en varias centrales.

Un día antes, también se produjeron relevos de carga tras la salida de servicio de la Unidad 6 de la central San Juan. El vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Públicos de Genera PR, Iván Báez, indicó entonces que la empresa investigaba lo sucedido.

Báez confirmó este miércoles que tanto la Unidad 4 de la central Palo Seco como la Unidad 6 de San Juan ya se encuentran en línea y aportando generación al sistema eléctrico.

A ese panorama se suma la indisponibilidad de la Unidad 6 de la central Costa Sur, cuya reparación tomará al menos dos semanas luego de que sufriera daños durante un proceso de arranque.

De acuerdo con Genera PR, la unidad se averió tras un disturbio relacionado con la línea 50400 de LUMA, que conecta las instalaciones de Costa Sur y Mayagüez.

El zar de Energía, Josué Colón, también había señalado que el incidente presuntamente se originó en una línea de transmisión que conduce al patio de interruptores de la planta en Guayanilla.

El jueves pasado, dos averías afectaron la central Costa Sur. La primera, reportada a la 1:05 p.m., se atribuyó a una falla de generación en la Unidad 5 y se resolvió en aproximadamente una hora, según Colón.

Un segundo evento, registrado a las 8:26 p.m., estuvo relacionado con el patio de interruptores de Costa Sur y la línea de transmisión 50400, de 230 kilovoltios, que conecta esa central con el patio de interruptores de Mayagüez.