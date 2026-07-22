Encuentran muerto en Francia a Daniel Siad, presunto reclutador de víctimas sexuales del pederasta Jeffrey Epstein

Daniel Siad, señalado reclutador de víctimas sexuales del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en las afueras de París, donde vivía, según informó la prensa francesa este miércoles 22 de julio.

El hombre, nacido en Argelia hace 69 años, pero nacionalizado sueco, residía en la localidad de Colombes (al noroeste de París, en el departamento de los Altos del Sena). Era objeto de varias acusaciones de violación surgidas a raíz de la desclasificación de los archivos del caso Epstein a inicios de este año.

El diario Le Parisien apuntó a un paro cardíaco como probable causa de la muerte del hombre, cuyo cuerpo fue hallado sin vida por su compañera de apartamento, una mujer de 28 años, quien lo habría encontrado inerte en el suelo de la cocina. La Justicia de Francia señaló que ya abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

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“Murió y era inocente”, declaró a la AFP su abogada Menya Arab-Tigrine, quien afirmó que “si Siad murió de un infarto, esa espera (judicial) insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver”.

Las investigaciones contra Daniel Siad, presunto reclutador de víctimas de Epstein

Jeffrey Epstein tenía en París uno de sus centros neurálgicos de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso apartamento en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de la capital francesa.

Por esta razón, la Fiscalía francesa abrió investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país, en los que estaría implicado Siad, como a posibles delitos financieros en dicha nación.

El empresario estadounidense Jeffrey Epstein, arrestado por tráfico sexual de menores, fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto.

Por su parte, la justicia francesa investigaba a Siad, de 69 años, tras varias acusaciones de violación luego de la desclasificación de los archivos del caso Epstein este 2026.

En estos documentos, el nombre del sueco aparece en miles de ocasiones y se sospecha que reclutaba a modelos por todo el mundo para ofrecerlas a Epstein. Siad negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos.

La exmodelo sueca Ebba P. Karlsson presentó la primera denuncia en contra del hombre en febrero, tras reconocerlo en los archivos desclasificados.

En su denuncia, acusaba al hombre de abusar sexualmente de ella cuando tenía 20 años y de explotarla sexualmente, presentándola a Gérald Marie, antiguo director de la prestigiosa agencia de modelos Elite, a quien también acusaba de violación.

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Karlsson y la periodista británica Lisa Brinkworth —quien también acusa a Gérald Marie de agresión sexual en 1998— fundaron el colectivo ‘Victorious Angels - We Rise’, que desde hace varios años denuncia violencias sexuales en este mundo y en el entorno de Epstein.

“Estoy conmocionada. Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora... Es muy frustrante”, dijo la modelo Karlsson tras conocerse la noticia de la muerte del señalado reclutador de víctimas.

En 2019, el financiero estadounidense, detenido por explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en Estados Unidos. En 2022, por su parte, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein, se suicidó en detención, tras ser imputado por violaciones a menores y acoso sexual.