Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de julio de 2026
81°Bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Congresistas ponen en duda testimonio de Kathryn Ruemmler sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein

Alegan que no fue sincera en cuanto a su relación con el fenecido magnate caído en desgracia

16 de julio de 2026 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kathryn Ruemmler, asesora jurídica sénior de Goldman Sachs, en el centro, llega a una comparecencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, en el Capitolio, el miércoles 15 de julio. (Rod Lamkey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Varios congresistas afirmaron el miércoles que Kathryn Ruemmler, exdirectora jurídica de Goldman Sachs y asesora jurídica del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, no estaba diciendo la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein, y rechazaron su testimonio de que el fenecido magnate simplemente la había “utilizado”.

RELACIONADAS

En su intervención inicial, Ruemmler declaró ante los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que “fue un error tratar con” Epstein, pero insistió en que nunca fue testigo de ninguna actividad delictiva. Afirmó que Epstein “se valió de mí y de otras personas respetables para legitimar su posición”.

Los demócratas, tras interrogar a Ruemmler, afirmaron que no estaba siendo sincera en cuanto a sus vínculos con Epstein.

“Me cuesta creer que esté siendo totalmente sincera en sus respuestas ante la comisión”, declaró a los periodistas el diputado Robert García, de California, máximo representante demócrata de la comisión.

Jennifer Connelly, portavoz de Ruemmler, respondió que Ruemmler había “declarado de forma abierta y sincera durante seis horas y había respondido a todas las preguntas que le había formulado la comisión”.

El representante Robert Garcia, demócrata por California y miembro de alto rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, llega a una audiencia con la exasesora principal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, en relación con sus vínculos con Jeffrey Epstein, en el Capitolio, el miércoles 15 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)
El representante Robert Garcia, demócrata por California y miembro de alto rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, llega a una audiencia con la exasesora principal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, en relación con sus vínculos con Jeffrey Epstein, en el Capitolio, el miércoles 15 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) (Rod Lamkey)

Ruemmler es la última figura destacada citada a comparecer ante la Comisión de Supervisión de la Cámara baja, en el marco de la investigación que llevan a cabo los legisladores sobre la red de personas influyentes vinculadas a Epstein. La investigación bipartidista ya ha contado con el testimonio de más de una docena de testigos de alto perfil, entre ellos el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el expresidente Bill Clinton, mientras los legisladores examinan cómo la riqueza y la influencia de Epstein podrían haberle ayudado a eludir el escrutinio.

Ruemmler ocupó el cargo de asesora jurídica de la Casa Blanca durante el mandato de Obama, entre 2011 y 2014, y se la barajó brevemente como candidata al cargo de fiscal general. Ocupó el cargo de consejera general de Goldman Sachs durante seis años antes de anunciar en febrero que dimitiría, en medio de la polémica suscitada por su correspondencia con Epstein. Aunque afirmó que dimitiría el 30 de junio, sigue trabajando para Goldman Sachs.

Los legisladores se han centrado en la estrecha relación que Ruemmler mantuvo con Epstein durante los últimos años de su vida, haciendo hincapié en las comunicaciones afectuosas que mantuvieron ambos.

“Que ella niegue que hubiera algún tipo de relación real entre ellos, sencillamente no me lo creo”, dijo García. “Y, por eso, una vez más, el hecho de que no esté bajo juramento es muy problemático”.

Cercanas años después de la condena de Epstein en 2008

Aunque Ruemmler ha intentado restar importancia a su relación en declaraciones más recientes, miles de documentos hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) revelaron que Ruemmler y Epstein mantenían una relación muy estrecha. Los archivos incluían correos electrónicos personales, planes para salir juntos y regalos que iban más allá del ámbito profesional. Los documentos revelaron que ella se había dirigido a Epstein como “tío Jeffrey” en los correos electrónicos y que decía que lo adoraba.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

Ruemmler afirmó en su intervención inicial que conoció a Epstein en 2014 con vistas a una posible colaboración con él y con Gates “para crear un gran fondo asesorado por donantes”. Poco después, según Ruemmler, se enteró de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales, tras lo cual pasó a figurar en el registro de delincuentes sexuales.

Afirmó que Epstein había mostrado remordimiento por ello y que no sabía que las mujeres eran menores de edad. Dijo que “se basó en el acuerdo alcanzado por los fiscales federales y estatales, y validado por un juez, como una resolución proporcionada y definitiva de su conducta delictiva”.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara baja, James Comer, declaró el miércoles a los periodistas que lo “más preocupante” de las comunicaciones de Ruemmler con Epstein es cómo ella “intentó rehabilitar su imagen después de que él fuera condenado por incitación a la prostitución de un menor”.

Parte de una investigación más amplia

Comer declaró el miércoles que Ruemmler es la decimoctava persona en testificar en el marco de su investigación más amplia.

El inversor multimillonario Leon Black fue citado a comparecer el mes pasado después de que varios legisladores afirmaran que se había negado a responder a algunas preguntas sobre su relación de varios años con Epstein.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

Comer declaró el miércoles que Black comparecerá para prestar declaración formal el 3 de septiembre, pero que espera disponer de los acuerdos de confidencialidad de Black para “finales de semana”.

La comisión también ha manifestado su interés en interrogar al fiscal general en funciones, Todd Blanche, cuyo nombramiento para dirigir de forma permanente el DOJ está pendiente de aprobación por parte del Senado. La exfiscal general Pam Bondi señaló a Blanche como la persona de referencia del ministerio en relación con la publicación de los documentos de Epstein, un proceso que ha sido objeto de escrutinio por parte de ambos partidos.

“Esperemos que Blanche se incorpore en cuanto termine su confirmación”, dijo Comer.

Tags
Breaking NewsCongreso de Estados UnidosJeffrey EpsteinDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: