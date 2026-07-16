Congresistas ponen en duda testimonio de Kathryn Ruemmler sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein

Washington— Varios congresistas afirmaron el miércoles que Kathryn Ruemmler, exdirectora jurídica de Goldman Sachs y asesora jurídica del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, no estaba diciendo la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein, y rechazaron su testimonio de que el fenecido magnate simplemente la había “utilizado”.

En su intervención inicial, Ruemmler declaró ante los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que “fue un error tratar con” Epstein, pero insistió en que nunca fue testigo de ninguna actividad delictiva. Afirmó que Epstein “se valió de mí y de otras personas respetables para legitimar su posición”.

Los demócratas, tras interrogar a Ruemmler, afirmaron que no estaba siendo sincera en cuanto a sus vínculos con Epstein.

“Me cuesta creer que esté siendo totalmente sincera en sus respuestas ante la comisión”, declaró a los periodistas el diputado Robert García, de California, máximo representante demócrata de la comisión.

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Jennifer Connelly, portavoz de Ruemmler, respondió que Ruemmler había “declarado de forma abierta y sincera durante seis horas y había respondido a todas las preguntas que le había formulado la comisión”.

El representante Robert Garcia, demócrata por California y miembro de alto rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, llega a una audiencia con la exasesora principal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, en relación con sus vínculos con Jeffrey Epstein, en el Capitolio, el miércoles 15 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) (Rod Lamkey)

Ruemmler es la última figura destacada citada a comparecer ante la Comisión de Supervisión de la Cámara baja, en el marco de la investigación que llevan a cabo los legisladores sobre la red de personas influyentes vinculadas a Epstein. La investigación bipartidista ya ha contado con el testimonio de más de una docena de testigos de alto perfil, entre ellos el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el expresidente Bill Clinton, mientras los legisladores examinan cómo la riqueza y la influencia de Epstein podrían haberle ayudado a eludir el escrutinio.

Ruemmler ocupó el cargo de asesora jurídica de la Casa Blanca durante el mandato de Obama, entre 2011 y 2014, y se la barajó brevemente como candidata al cargo de fiscal general. Ocupó el cargo de consejera general de Goldman Sachs durante seis años antes de anunciar en febrero que dimitiría, en medio de la polémica suscitada por su correspondencia con Epstein. Aunque afirmó que dimitiría el 30 de junio, sigue trabajando para Goldman Sachs.

Los legisladores se han centrado en la estrecha relación que Ruemmler mantuvo con Epstein durante los últimos años de su vida, haciendo hincapié en las comunicaciones afectuosas que mantuvieron ambos.

“Que ella niegue que hubiera algún tipo de relación real entre ellos, sencillamente no me lo creo”, dijo García. “Y, por eso, una vez más, el hecho de que no esté bajo juramento es muy problemático”.

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Cercanas años después de la condena de Epstein en 2008

Aunque Ruemmler ha intentado restar importancia a su relación en declaraciones más recientes, miles de documentos hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) revelaron que Ruemmler y Epstein mantenían una relación muy estrecha. Los archivos incluían correos electrónicos personales, planes para salir juntos y regalos que iban más allá del ámbito profesional. Los documentos revelaron que ella se había dirigido a Epstein como “tío Jeffrey” en los correos electrónicos y que decía que lo adoraba.

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Ruemmler afirmó en su intervención inicial que conoció a Epstein en 2014 con vistas a una posible colaboración con él y con Gates “para crear un gran fondo asesorado por donantes”. Poco después, según Ruemmler, se enteró de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales, tras lo cual pasó a figurar en el registro de delincuentes sexuales.

Afirmó que Epstein había mostrado remordimiento por ello y que no sabía que las mujeres eran menores de edad. Dijo que “se basó en el acuerdo alcanzado por los fiscales federales y estatales, y validado por un juez, como una resolución proporcionada y definitiva de su conducta delictiva”.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara baja, James Comer, declaró el miércoles a los periodistas que lo “más preocupante” de las comunicaciones de Ruemmler con Epstein es cómo ella “intentó rehabilitar su imagen después de que él fuera condenado por incitación a la prostitución de un menor”.

Parte de una investigación más amplia

Comer declaró el miércoles que Ruemmler es la decimoctava persona en testificar en el marco de su investigación más amplia.

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El inversor multimillonario Leon Black fue citado a comparecer el mes pasado después de que varios legisladores afirmaran que se había negado a responder a algunas preguntas sobre su relación de varios años con Epstein.

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Comer declaró el miércoles que Black comparecerá para prestar declaración formal el 3 de septiembre, pero que espera disponer de los acuerdos de confidencialidad de Black para “finales de semana”.

La comisión también ha manifestado su interés en interrogar al fiscal general en funciones, Todd Blanche, cuyo nombramiento para dirigir de forma permanente el DOJ está pendiente de aprobación por parte del Senado. La exfiscal general Pam Bondi señaló a Blanche como la persona de referencia del ministerio en relación con la publicación de los documentos de Epstein, un proceso que ha sido objeto de escrutinio por parte de ambos partidos.