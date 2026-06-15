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Boletos para Disneyland y dinero: así fue como Jeffrey Epstein hizo para obtener “trato especial” en cárcel

Asistente detalló lo que hizo el pederasta para beneficiarse mientras se encontraba en prisión en Florida

15 de junio de 2026 - 12:04 PM

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Las autoridades estadounidenses arrestaron al magnate Jeffrey Epstein, en 2019, por cargos federales de delitos sexuales.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El pederasta estadounidense Jeffrey Epstein pagó a oficiales para obtener “trato especial” mientras estaba preso en la cárcel de Palm Beach, en Florida, según denunció una de sus asistentes, Sarah Kellen, al comparecer en el Congreso de Estados Unidos.

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El magnate, quien se declaró culpable en 2008 de solicitar a una menor de edad para la prostitución en Florida, dio dinero en efectivo y entradas para Disneyland a guardias de la prisión, donde tuvo acceso a videollamadas de Skype, aseguró Kellen en su testimonio, cuya transcripción está disponible ahora en línea.

La asistente aseguró ante el Comité de la Cámara de Representantes que Epstein le llamó por Skype desde la cárcel y le pidió desvestirse frente a la cámara.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

“Asumiría que a él le dieron trato especial. No estoy familiarizada con los protocolos de las prisiones, pero no parece que ese fuera uno de ellos”, respondió Kellen a preguntas del legislador demócrata Max Frost, quien representa a Florida.

La mujer sostuvo que Epstein pidió a otros de sus empleados que llevaran dinero a los guardias de la cárcel.

“Sé que él arregló que alguien llevara dinero y boletos de Disneyland a uno de los oficiales en la prisión, y no estoy segura de qué recibió a cambio de eso”, agregó.

El testimonio eleva el escrutinio sobre el trato que recibió Epstein en Florida, donde el Departamento de Policía de Palm Beach había presentado un caso con al menos dos docenas de víctimas similares, pero el gran jurado al final lo acusó solo de dos cargos menores de prostitución en lugar de cargos de agresión grave.

Aunque Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar a una menor de edad para la prostitución, quedó libre 13 meses después tras un acuerdo secreto con la fiscalía estatal.

Las autoridades estadounidenses arrestaron de nuevo al magnate en 2019, cuando falleció mientras esperaba un nuevo juicio por cargos federales de delitos sexuales.

La polémica por el manejo del caso ha revivido en el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con audiencias de alto perfil como la del magnate Bill Gates, quien la semana pasada dijo que nunca tuvo indicios de los crímenes de Epstein, pero se arrepintió de haberse relacionado con él.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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