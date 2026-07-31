Miles de maestros continúan en espera de los pagos relacionados con la carrera magisterial

El Departamento de Educación aún no ha saldado la deuda millonaria que mantiene con miles de maestros, pues todavía no ha emitido los pagos correspondientes a la carrera magisterial, confirmó el secretario Eliezer Ramos Parés.

Un mes después que se autorizaran los fondos, el dinero continúa en poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), indicó el funcionario.

“Ya nosotros estamos listos (para pagar), estamos dando seguimiento entre el cierre de un año fiscal y el inicio del otro”, expresó el secretario. “Debemos estar haciendo esos desembolsos pronto, esperando instrucciones de la OGP. De este planteamiento, lo que queda está en manos de OGP, y hemos estado en discusiones con la Junta (de Supervisión Fiscal) para autorizar la cuestión de la individualidad”, agregó, en referencia a los cálculos para pagar a cada docente.

De inmediato, no fue posible obtener una declaración de OGP.

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La gobernadora Jenniffer González anunció, el 22 de junio, una reasignación de $90.4 millones del presupuesto del pasado año fiscal para el pago de aumentos salariales adeudados a 5,850 maestros activos y jubilados por concepto de carrera magisterial. La mandataria indicó que algunas de las deudas se habían acumulado desde 2010.

Bajo la Ley de Carrera Magisterial, los docentes que completan grados académicos de maestrías o doctorados, y que cumplan con ciertos criterios en aras de adelantar su mejoramiento profesional, reciben aumentos salariales a medida que completan las etapas establecidas. El programa estuvo congelado durante varios años debido a los problemas fiscales del gobierno, pero se reactivó el cuatrienio pasado.

Ramos Parés no pudo precisar si había una fecha límite para emitir los pagos a los docentes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, reconoció los pasos de avance que ha dado el gobierno al identificar los fondos y calcular los pagos a maestros, pero urgió más rapidez.

“La identificación de los $90 millones para pagar la deuda existente es un paso importante, pero la verdadera justicia salarial no se concreta hasta que cada maestra y maestro elegible reciba el dinero que se le adeuda”, indicó Bonilla Sánchez, en declaraciones escritas.

“El magisterio no puede seguir esperando por directrices administrativas, trámites internos o procesos burocráticos que continúen retrasando un pago que se le debe desde hace más de una década”, añadió.

Recordó que la Asociación de Maestros ha presentado demandas para exigir el pago de las deudas acumuladas por carrera magisterial. En 2024, la agrupación presentó tres demandas contra Educación por incumplir con lo dispuesto en la Ley 9 de 2022 y el Reglamento del Programa de Carrera Magisterial. De estas demandas, una se mantiene activa y exigía que se permitiera que maestros nuevos solicitaran ingreso al programa para 2025.

El líder magisterial hizo un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal a agilizar cualquier trámite requerido para cumplir con los pagos a los docentes.