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Jenniffer González asigna $90 millones para pagar deuda de la Carrera Magisterial

Los fondos provendrán del presupuesto vigente, y se destinarán para saldar obligaciones que datan, en algunos casos, desde 2013

22 de junio de 2026 - 6:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
González enfatizó que los fondos son para el pago de deuda, ya que, dijo, quienes se han acogido al programa de Carrera Magisterial durante su administración tienen sus pagos al día. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Sobre 5,850 maestros -activos e inactivos- del sistema público de enseñanza recibirán el pago retroactivo correspondiente a la Carrera Magisterial, dinero que se les adeudaba, en algunos casos, desde 2013, anunció este lunes la gobernadora Jenniffer González.

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Mediante un mensaje a través de redes sociales, González –quien no ofrece conferencias de prensa desde principios de mes– anunció que el pago se financiará con $90.4 millones, identificados en el presupuesto vigente (2025-26) para el pago de deudas acumuladas desde 2010. Por ende, dijo la mandataria, sometería una enmienda a la resolución sobre los gastos del gobierno.

“Quiero decir que 5,850 maestros en Puerto Rico recibirán un pago retroactivo correspondiente a lo que se les adeuda por todas las décadas correspondientes al pago de Carrera Magisterial, que serán efectivos en el presupuesto del año fiscal 2025-2026. Esto, a través de la enmienda que someteremos hoy (lunes) al presupuesto corriente, vigente, que una vez radicado y aprobado en la Cámara y en el Senado, y llegando a nuestra firma y obviamente con el acuerdo ya de la Junta de Supervisión Fiscal, e identificados los recursos por el gobierno, estaremos haciéndole justicia a todos estos maestros”, mencionó la gobernadora.

Durante el mensaje, la primera ejecutiva estuvo acompañada por el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos.

González estimó que el pago aproximado para cada maestro pudiese ser de $15,000 por el tiempo en que no recibió el incentivo del programa de la Carrera Magisterial, creado mediante la Ley 158 de 1999 para establecer un sistema de clasificaciones y niveles en el cual la compensación se basa en la preparación académica y los años de experiencia de los docentes. Indicó que el 58% de los casos presentados eran de deudas acumuladas superiores a los $5,000.

La mandataria precisó que los maestros recibirán el pago a través de sus nóminas. Pero no detalló cómo se haría con aquellos que ya están jubilados.

Tras la quiebra del gobierno de Puerto Rico, el programa de Carrera Magisterial quedó en suspenso.

“Estamos, también, incluyendo el pago retroactivo a personal activo, personal que culminó su servicio y en caso de etapas parciales producto de distintas evaluaciones. Así que no solamente son los maestros que están activos en nuestro sistema, son maestros que ya no están en nuestro sistema, maestros que se jubilaron y que, aun así, el gobierno de Puerto Rico les debe. La mayor cantidad de esos $90 millones corresponde a pagos retroactivos de casi $42 millones del año 2024″, precisó la gobernadora.

González enfatizó que los fondos son para el pago de deuda, ya que, dijo, quienes se han acogido al programa durante su administración tienen sus pagos al día.

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Departamento de EducaciónmaestrosMaestros de Puerto RicoOficina de Gerencia y PresupuestoJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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