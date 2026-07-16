Arrestan a adulto mayor imputado de agresión sexual contra un menor en Guayama
Domingo Figueroa Montes también enfrenta un cargo de maltrato a menores
16 de julio de 2026 - 8:31 PM
16 de julio de 2026 - 8:31 PM
Un adulto mayor de Guayama fue arrestado este miércoles bajo cargos de agresión sexual y maltrato de un menor que estaba bajo su cuidado.
El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la jueza Cynthia Vázquez Peña, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Domingo Figueroa Montes, de 70 años, por ambos cargos y fijó una fianza de $40,000 que no prestó.
La vista preliminar se señaló para el 20 de julio. El caso está a cargo de la fiscal Paloma Crespo Santiago, de la Fiscalía de Guayama.
Según la investigación de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el imputado, supuestamente, abusó de la víctima de 15 años.
“Todo menor tiene derecho a crecer y desarrollarse en un entorno seguro, libre de cualquier forma de abuso o explotación. Resulta inaceptable que quien tenía el deber de proteger a esta víctima haya traicionado esa confianza de la manera más grave”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres , en declaraciones escritas.
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