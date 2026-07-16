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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a adulto mayor imputado de agresión sexual contra un menor en Guayama

Domingo Figueroa Montes también enfrenta un cargo de maltrato a menores

16 de julio de 2026 - 8:31 PM

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Un septuagenario de Guayama enfrenta cargos por agresión sexual y maltrato a menores, por presuntamente agredir a un adolescente que se encontrab a su cuidado. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un adulto mayor de Guayama fue arrestado este miércoles bajo cargos de agresión sexual y maltrato de un menor que estaba bajo su cuidado.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la jueza Cynthia Vázquez Peña, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Domingo Figueroa Montes, de 70 años, por ambos cargos y fijó una fianza de $40,000 que no prestó.

La vista preliminar se señaló para el 20 de julio. El caso está a cargo de la fiscal Paloma Crespo Santiago, de la Fiscalía de Guayama.

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el imputado, supuestamente, abusó de la víctima de 15 años.

“Todo menor tiene derecho a crecer y desarrollarse en un entorno seguro, libre de cualquier forma de abuso o explotación. Resulta inaceptable que quien tenía el deber de proteger a esta víctima haya traicionado esa confianza de la manera más grave”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres , en declaraciones escritas.

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Breaking NewsTribunalesAgresión sexualMaltrato de menoresMenores de edadAdolescentesPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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