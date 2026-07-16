Arrestan a adulto mayor imputado de agresión sexual contra un menor en Guayama

Un adulto mayor de Guayama fue arrestado este miércoles bajo cargos de agresión sexual y maltrato de un menor que estaba bajo su cuidado.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la jueza Cynthia Vázquez Peña, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Domingo Figueroa Montes, de 70 años, por ambos cargos y fijó una fianza de $40,000 que no prestó.

La vista preliminar se señaló para el 20 de julio. El caso está a cargo de la fiscal Paloma Crespo Santiago, de la Fiscalía de Guayama.

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, el imputado, supuestamente, abusó de la víctima de 15 años.