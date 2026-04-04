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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra menor de edad por el asesinato de otro adolescente en Bayamón

El joven enfrenta seis cargos que incluyen asesinato en primer grado

4 de abril de 2026 - 10:42 PM

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El fiscal Orlandy Cabrera Valentín, presentó seis cargos contra Fabián Torres de Jesús, quien será procesado como adulto. (Agencia EFE)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Mirian Stephan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un menor de 16 años imputado por el asesinato de otro adolescente en ese municipio durante la noche del Jueves Santo, informó el Departamento de Justicia.

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El fiscal Orlandy Cabrera Valentín presentó seis cargos contra el menor identificado por las iniciales de F.T.D.J., quien será procesado como adulto, por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violaciones a la Ley de Armas.

Stephan Acta le impuso una fianza de $900,000 y fijó la vista preliminar para el 16 de abril en ese tribunal.

La investigación de la Policía reveló que los hechos ocurrieron en la carretera PR-831, a la altura de la urbanización Lomas Verdes, cuando ambos jóvenes se dirigían a una estación de gasolina.

La Policía ocupó dos armas de fuego durante el arresto del menor.

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Breaking NewsTribunal de BayamónAsesinatosLey de ArmasMenores de edadPolicía de Puerto RicoDivisión de HomicidiosCICBayamón
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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