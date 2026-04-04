Hallan causa para arresto contra menor de edad por el asesinato de otro adolescente en Bayamón

La jueza Mirian Stephan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra un menor de 16 años imputado por el asesinato de otro adolescente en ese municipio durante la noche del Jueves Santo, informó el Departamento de Justicia.

El fiscal Orlandy Cabrera Valentín presentó seis cargos contra el menor identificado por las iniciales de F.T.D.J., quien será procesado como adulto, por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violaciones a la Ley de Armas.

Stephan Acta le impuso una fianza de $900,000 y fijó la vista preliminar para el 16 de abril en ese tribunal.

La investigación de la Policía reveló que los hechos ocurrieron en la carretera PR-831, a la altura de la urbanización Lomas Verdes, cuando ambos jóvenes se dirigían a una estación de gasolina.