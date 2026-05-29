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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Restos hallados en Trujillo Alto corresponden a mujer reportada desaparecida en Santurce

Edith Martin Ross, de 38 años, había sido vista por última vez el 29 de abril en la calle Condado

29 de mayo de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edith Martin Ross era buscada por las autoridades. (Suministrada por la Policía)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó este viernes como Edith Martin Ross, de 38 años, los restos humanos hallados el pasado 13 de mayo en los predios del antiguo motel Embajador, ubicado en la PR-175, en Trujillo Alto.

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De acuerdo con la requisitoria de la Policía, Martin Ross había sido reportada como desaparecida en el área de Santurce, tras ser vista por última vez el 29 de abril en la calle Condado, detrás de la tienda Always 99.

Según la Uniformada, la mujer había sido reportada como desaparecida por su expareja, David Rivera Rodríguez.

El hallazgo fue reportado a eso de las 2:14 p.m., cuando la Policía recibió una alerta sobre lo que inicialmente fue descrito como una aparente osamenta en los predios del antiguo motel.

En ese momento, las autoridades indicaron que personal del ICF realizaría las pruebas correspondientes para determinar si se trataba de restos humanos.

El ICF precisó que la identificación fue posible mediante un análisis comparativo de radiografías dentales, realizado por una odontóloga forense como parte del protocolo científico de identificación humana.

Al momento de su desaparición, vestía una falda corta color crema, camisa tipo “topless” color crema, tenis negros y una peluca negra y roja. Además, tenía cicatrices en ambas manos, de acuerdo con la descripción ofrecida por las autoridades.

El ICF informó, además, que un familiar autorizado fue notificado sobre el resultado del análisis pericial, conforme a los protocolos establecidos por la institución.

“El caso continúa bajo investigación”, expresó la agencia en declaraciones escritas.

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Breaking NewsInstituto de Ciencias Forenses Trujillo AltoPersona desaparecida
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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