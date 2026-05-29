Restos hallados en Trujillo Alto corresponden a mujer reportada desaparecida en Santurce

( Suministrada por la Policía )

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificó este viernes como Edith Martin Ross, de 38 años, los restos humanos hallados el pasado 13 de mayo en los predios del antiguo motel Embajador, ubicado en la PR-175, en Trujillo Alto.

De acuerdo con la requisitoria de la Policía, Martin Ross había sido reportada como desaparecida en el área de Santurce, tras ser vista por última vez el 29 de abril en la calle Condado, detrás de la tienda Always 99.

Según la Uniformada, la mujer había sido reportada como desaparecida por su expareja, David Rivera Rodríguez.

El hallazgo fue reportado a eso de las 2:14 p.m., cuando la Policía recibió una alerta sobre lo que inicialmente fue descrito como una aparente osamenta en los predios del antiguo motel.

En ese momento, las autoridades indicaron que personal del ICF realizaría las pruebas correspondientes para determinar si se trataba de restos humanos.

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El ICF precisó que la identificación fue posible mediante un análisis comparativo de radiografías dentales, realizado por una odontóloga forense como parte del protocolo científico de identificación humana.

Al momento de su desaparición, vestía una falda corta color crema, camisa tipo “topless” color crema, tenis negros y una peluca negra y roja. Además, tenía cicatrices en ambas manos, de acuerdo con la descripción ofrecida por las autoridades.

El ICF informó, además, que un familiar autorizado fue notificado sobre el resultado del análisis pericial, conforme a los protocolos establecidos por la institución.