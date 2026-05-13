Hallan una presunta osamenta en los predios de un antiguo motel en Trujillo Alto

La Policía indicó que encontró lo que aparenta ser una osamenta en los predios del antiguo motel Embajador, en la carretera PR-175 de Trujillo Alto, y que personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realizará las pruebas necesarias para determinar si se tratan de restos humanos.

El informe preliminar resaltó que se recibió una alerta sobre el hallazgo a las 2:14 p.m.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó a El Nuevo Día que agentes se dirigían a la escena para iniciar la pesquisa.

“Los agentes van a verificar si se trata de una escena violenta o si es una persona que por alguna condición de salud haya fallecido. Tendremos más información más adelante”, expresó la oficial vía telefónica.