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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan una presunta osamenta en los predios de un antiguo motel en Trujillo Alto

El CIC de Carolina determinará si se trata de una escena de violencia

13 de mayo de 2026 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y el fiscal de turno también se dirigen hacia el lugar. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía indicó que encontró lo que aparenta ser una osamenta en los predios del antiguo motel Embajador, en la carretera PR-175 de Trujillo Alto, y que personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realizará las pruebas necesarias para determinar si se tratan de restos humanos.

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El informe preliminar resaltó que se recibió una alerta sobre el hallazgo a las 2:14 p.m.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó a El Nuevo Día que agentes se dirigían a la escena para iniciar la pesquisa.

“Los agentes van a verificar si se trata de una escena violenta o si es una persona que por alguna condición de salud haya fallecido. Tendremos más información más adelante”, expresó la oficial vía telefónica.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTrujillo AltoCarolinaCICInstituto de Ciencias Forenses
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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