Violento crimen en Humacao: asesinan a hombre en estacionamiento de dispensario de cannabis medicinal

Un hombre fue asesinado en la tarde de este martes en el estacionamiento de un dispensario de cannabis medicinal ubicado en la PR‑909, en el barrio Mariana, de Humacao.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9‑1‑1 notificó a las autoridades sobre disparos.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron en interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre.

De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.