Violento crimen en Humacao: asesinan a hombre en estacionamiento de dispensario de cannabis medicinal
El cuerpo del occiso, quien no ha sido identificado, fue hallado en el interior de un vehículo
12 de mayo de 2026 - 2:00 PM
12 de mayo de 2026 - 2:00 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este martes en el estacionamiento de un dispensario de cannabis medicinal ubicado en la PR‑909, en el barrio Mariana, de Humacao.
Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9‑1‑1 notificó a las autoridades sobre disparos.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron en interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre.
De momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.
Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en unión al fiscal de turno, lideran la pesquisa.
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