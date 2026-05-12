Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril.

1 / 12 Tras orden judicial: comienza la reapertura de portones en el recinto de Mayagüez de la UPR

Tras orden judicial: comienza la reapertura de portones en el recinto de Mayagüez de la UPR. Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril.

1 / 12 | Tras orden judicial: comienza la reapertura de portones en el recinto de Mayagüez de la UPR. Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril. - Jorge A Ramirez Portela

La administración del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició la mañana de este martes la apertura de portones que habían permanecido bloqueados desde el mes pasado, horas después que un juez ordenara que se permitiera el acceso al campus.

La orden emitida el lunes por el juez del Tribunal de Mayagüez Tomás Báez Collado estableció que se tienen que reabrir los accesos al recinto, que han estado cerrados a raíz de una manifestación estudiantil.

Pasado el mediodía, al menos, dos de los ocho portones del extenso recinto habían sido desbloqueados por miembros de la Guardia Universitaria, indicó a El Nuevo Día un integrante del colectivo Docentes Solidarixs con el Movimiento Estudiantil-RUM, quien solicitó no ser identificado. Los guardias comenzaron en el portón que da acceso a la finca Alzamora y en el portón conocido como Barcelona. Además, llegaron hasta el portón principal del campus, conocido como La Vita, pero el docente indicó que este siempre ha tenido un lado abierto.

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“Lo que es curioso es que nadie ha tratado de entrar (previo al martes). No han venido estudiantes, no ha venido personal, y eso es algo que se ha mantenido durante el mes de manifestación. Muy poca gente ha venido. Los guardias entran de lo más bien”, indicó el profesor.

Al momento de esta publicación, no había sido posible conseguir declaraciones de la administración del RUM.

Manifestantes retomaron su presencia en el portón de la finca Alzamora luego que los guardias lo abrieron, señaló un estudiante, en entrevista telefónica.

"Cruzaron nuestra línea de piquete": estudiantes del RUM sostienen que guardias universitarios abrieron uno de los portones Según estudiantes entrevistados por El Nuevo Día, los guardias, presuntamente, se aprovecharon de una reunión estudiantil para entrar al recinto y abrir el portón 108

En una conversación entre funcionarios de la administración y estudiantes en el portón La Vita durante la mañana, los manifestantes solicitaron tiempo para discutir la orden judicial, toda vez que ya se ha convocado a una asamblea extraordinaria estudiantil para este jueves.

“Nosotres estamos aquí en procesos de la asamblea y de ver cómo vamos a hacer cumplir con esa parte (de la orden judicial). Lo que pedimos es que respeten nuestros tiempos, tenemos asamblea en menos de dos días, para saber qué nosotres vamos a hacer. No es como que puede venir un estudiante y decir ‘abran los portones’ y ya, nosotres tenemos procesos deliberativos”, expuso el integrante de la comunidad universitaria, quien también solicitó no ser identificado.

Los estudiantes del RUM decretaron una manifestación indefinida desde el 13 de abril, sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y del rector interino Miguel Muñoz y que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que se basaba en el 9.6% de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

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La presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del RUM, Tainary Delgado, quien aparece como una de las demandadas, informó el lunes a la comunidad universitaria sobre la determinación judicial, que se dio luego que el juez Báez Collado emitiera un entredicho provisional el martes pasado para ordenar que se desistiera de bloquear los accesos.

“En atención a esta determinación judicial, toda persona que se encuentre en los portones o accesos del Recinto deberá desalojar dichas áreas y abstenerse de limitar o impedir el libre acceso y tránsito hacia las instalaciones universitarias”, expresó Delgado, en declaraciones escritas que fueron requeridas por el Tribunal.

“El Consejo General de Estudiantes reitera su compromiso de defender los derechos del estudiantado mediante los mecanismos correspondientes y dentro del marco institucional y legal aplicable. Exhortamos a que este proceso se lleve a cabo de manera pacífica y ordenada, salvaguardando la seguridad y el bienestar de toda la comunidad universitaria”, añadió la líder estudiantil.

La apertura de portones en el recinto mayagüezano se dio en momentos en que estudiantes y empleados docentes se encontraban en San Juan, en una manifestación ante la sede de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El profesorado y alumnos del RUM reclamaron frente a las oficinas de la JSF la reincorporación de la fórmula presupuestaria del 9.6% y repudiaron los aumentos a los costos de matrícula.

Más de una docena de profesores del RUM llegaron hasta las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal, en Hato Rey, para exigir que se respete la fórmula presupuestaria del 9.6% en la UPR y exigir espacios de diálogo con las autoridades universitarias. (Adriana Díaz Tirado)

Además, exhortaron al rector interino del RUM y a Jordán Conde a abrir el diálogo con los estudiantes sin intimidaciones y evitar el uso de agentes de la Policía para reabrir los portones.

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“Parte de la solidaridad de Docentes Solidarixs es evitar que haya atropellos contra los estudiantes de parte de policías, si hubiera alguna intervención. Nos preocupa y, a veces, nos afecta el sueño pensar que hay jóvenes que se están exponiendo a ese tipo de violencia”, manifestó el profesor Marcel Castro Sitiriche, portavoz de la organización.

Por su parte, Jordán Conde urgió a la comunidad universitaria, en una carta abierta, a actuar conforme a la orden de Báez Collado.

“El honorable juez reiteró que ningún grupo puede impedir el acceso de estudiantes, profesores y empleados a una institución pública. El Tribunal reafirmó que es ilegal bloquear los portones y privar a miles de estudiantes de su derecho a continuar sus estudios y culminar su semestre académico. La Universidad de Puerto Rico tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y garantizar la continuidad de las operaciones universitarias”, sostuvo la presidenta universitaria.

Además de Mayagüez, los estudiantes de Río Piedras se encuentran en huelga indefinida desde el 27 de abril. Mientras, el recinto de Ciencias Médicas realizó la semana pasada dos paros de 48 horas. Ayer, lunes, hubo una asamblea extraordinaria en Ciencias Médicas en la cual el estudiantado aprobó una moción para apoyar la celebración de una Asamblea Nacional, con participación de los 11 recintos.

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