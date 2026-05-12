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Pugna en UPR: tribunal ordena abrir los portones del Recinto Universitario de Mayagüez

Mientras que el rector interino invita a los manifestantes a expresarse sin limitar los accesos al campus

12 de mayo de 2026 - 8:58 PM

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Los portones del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR permanencen cerrados. (Jorge A Ramirez Portela)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez ordenó hoy la apertura de los accesos al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), como parte de los procedimientos judiciales relacionados con las manifestaciones que se desarrollan en el campus.

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El rector interino del RUM, Miguel A. Muñoz Muñoz, sostuvo que la decisión judicial reafirma la importancia de garantizar el acceso de estudiantes, profesores y empleados al recinto, así como la continuidad de las labores académicas y administrativas.

“El Tribunal reafirmó que es ilegal bloquear los portones y privar a miles de estudiantes de su derecho a continuar sus estudios y culminar su semestre académico. Tras la determinación, hacemos un llamado al estudiantado a recapacitar sobre el cierre de los portones y cumplir con lo estipulado por el tribunal”, expresó.

Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril. La manifestación, que ha provocado el bloqueo de la entrada principal del recinto, busca, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde.Así luce la entrada de la Finca Alzamora.
1 / 12 | En pie de lucha: así se vive la manifestación indefinida en la UPR de Mayagüez. Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril. - Jorge A Ramirez Portela

El académico también exhortó a los manifestantes a expresarse “sin impedir el acceso al recinto ni la continuidad de las labores universitarias”.

“Durante este periodo hemos sostenido diálogos con el Comité de Diálogo Multisectorial y con distintos sectores de nuestra comunidad universitaria, con el propósito de mantener abiertos los canales de comunicación y procurar entendimientos”, añadió.

Se espera que el Consejo General de Estudiantes del RUM celebre este jueves, a las 10:30 a.m., una Asamblea Extraordinaria.

Por otra parte, para mañana martes, el colectivo Docentes Solidarixs con el Movimiento Estudiantil-RUM (DoSol) y la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) convocaron una manifestación pacífica frente al edificio sede de la Junta de Supervisión Fiscal, en Hato Rey.

Los estudiantes del RUM aprobaron un voto de huelga indefinida con el objetivo de que se atiendan sus reclamos contra la administración de la UPR y la petición de renuncia de la presidenta Zayira Jordán Conde.

El pasado jueves, la Junta Administrativa del RUM autorizó extender el semestre académico hasta mediados de junio, mientras continúa la manifestación indefinida decretada por el sector estudiantil.

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