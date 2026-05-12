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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un motociclista tras ser impactado por un conductor en Quebradillas

Abner Emmanuel Álvarez Rosa viajaba sin casco, con una licencia vencida y sin tablilla

12 de mayo de 2026 - 9:07 PM

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El caso está a cargo de la División de Patrullas de la Carretera de Arecibo. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un motociclista de 38 años falleció el lunes tras ser impactado por un conductor en la PR-483, kilómetro 2.7, sector Piquiña del barrio San Antonio en el municipio de Quebradillas.

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Según un informe de la Policía, Abner Emmanuel Álvarez Rosa, de 38 38 años y residente de Camuy, fue chocado por el conductor de una Mitsubishi Montero blanca del 2001 que se disponía a hacer un viraje a la izquierda cuando una motora tipo Venton lo impacto por el lado derecho del vehículo.

El conductor de la Mitsubishi Montero fue identificado como Salvador Morales Gerena de 83 años y residente de Camuy.

Tras el incidente, Álvarez Rosa resultó con heridas graves y fue transportado a una institución hospitalaria por paramédicos, donde falleció.

De acuerdo a la Uniformada, el motociclista tenía la licencia de conducir expirada, no estaba utilizando casco y el vehículo no tenía tablilla.

El caso será investigado por la División de Patrullas de la Carretera de Arecibo.

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Breaking NewsMotorasAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoQuebradillas
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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