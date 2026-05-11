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Jenniffer González confía reforzar la plantilla de la Policía para frenar alza criminal

Hasta el domingo, se habían registrado 23 asesinatos más este año, en comparación con la misma fecha en 2025

11 de mayo de 2026 - 7:24 PM

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La gobernadora Jenniffer González aseguró que la Policía se mantiene monitoreando la ola criminal. (Carlos Giusti)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Al reconocer el alza en el número de asesinatos en lo que va de año, la gobernadora Jenniffer González lo atribuyó este lunes a dinámicas relacionadas con el costo de las sustancias controladas, y aseguró que la Policía mantiene un monitoreo sobre el asunto.

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“Entendemos, obviamente todavía no hay un estudio que así lo valide, que mucho tiene que ver con que el precio de la droga ha subido luego de las operaciones en contra de la entrada de droga a Puerto Rico. Durante el pasado semestre, de agosto y diciembre, ustedes recordarán que el gobierno federal intervino muchas de las embarcaciones que traían droga a Puerto Rico”, indicó la mandataria tras una conferencia de prensa, en Humacao.

“Pero el gobierno de Puerto Rico se mantiene monitoreando eso. La Policía de Puerto Rico está en la calle, y próximamente debemos estar graduando más de 600 efectivos nuevos para la Academia de la Policía”, agregó.

De acuerdo con las estadísticas de la Uniformada, hasta el domingo y en comparación con la misma fecha el año pasado, se habían registrado 23 asesinatos adicionales. Es decir, había 177 asesinatos y, en 2025, 154 para la misma fecha.

El pasado fin de semana, cerró con siete muertes violentas, ocurridas en Mayagüez, Aguadilla, Toa Alta, Ponce, Vieques, Carolina y Toa Baja.

Tags
Jenniffer GonzálezPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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