Jenniffer González confía reforzar la plantilla de la Policía para frenar alza criminal

Al reconocer el alza en el número de asesinatos en lo que va de año, la gobernadora Jenniffer González lo atribuyó este lunes a dinámicas relacionadas con el costo de las sustancias controladas, y aseguró que la Policía mantiene un monitoreo sobre el asunto.

“Entendemos, obviamente todavía no hay un estudio que así lo valide, que mucho tiene que ver con que el precio de la droga ha subido luego de las operaciones en contra de la entrada de droga a Puerto Rico. Durante el pasado semestre, de agosto y diciembre, ustedes recordarán que el gobierno federal intervino muchas de las embarcaciones que traían droga a Puerto Rico”, indicó la mandataria tras una conferencia de prensa, en Humacao.

“Pero el gobierno de Puerto Rico se mantiene monitoreando eso. La Policía de Puerto Rico está en la calle, y próximamente debemos estar graduando más de 600 efectivos nuevos para la Academia de la Policía”, agregó.

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De acuerdo con las estadísticas de la Uniformada, hasta el domingo y en comparación con la misma fecha el año pasado, se habían registrado 23 asesinatos adicionales. Es decir, había 177 asesinatos y, en 2025, 154 para la misma fecha.