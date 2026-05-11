Identifican a hombre asesinado debajo del puente de la Ruta 66 en Carolina

Como Isaac Rodríguez Guzmán, de 27 años, fue identificado este lunes un hombre asesinado en la madrugada de ayer en la carretera 857, kilómetro 1.6, debajo del puente de la Ruta 66, en el barrio Canovanillas, en Carolina.

Rodríguez Guzmán era vecino del municipio de San Juan. Según la pesquisa de la Policía de Puerto Rico, su cuerpo fue encontrado por agentes sobre el pavimento y presentaba heridas de bala.

El personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigacione Criminales (CIC) de Carolina y la fiscal Lismar Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.

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La Uniformada exhortó a los ciudadanos que puedan poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, a llamar al 787-343-2020. También a escribirles a través de las redes sociales oficiales.