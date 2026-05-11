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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado debajo del puente de la Ruta 66 en Carolina

El cuerpo del individuo presentaba heridas de bala, según la Policía

11 de mayo de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El asesinato más reciente se reportó poco después de las 10:00 a.m. en el residencial Bella Vista, en Bayamón. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como Isaac Rodríguez Guzmán, de 27 años, fue identificado este lunes un hombre asesinado en la madrugada de ayer en la carretera 857, kilómetro 1.6, debajo del puente de la Ruta 66, en el barrio Canovanillas, en Carolina.

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Rodríguez Guzmán era vecino del municipio de San Juan. Según la pesquisa de la Policía de Puerto Rico, su cuerpo fue encontrado por agentes sobre el pavimento y presentaba heridas de bala.

El personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigacione Criminales (CIC) de Carolina y la fiscal Lismar Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.

Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales.El joven era embajador de marcas de productos de barbería."A veces en la vida llega alguien que ve en ti lo que ni tú mismo ve", escribió Santiago Maestre a su pareja en un mensaje en agradecimiento por su apoyo mientras se dirigía al San Juan Beauty Show.
1 / 6 | "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo. Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. - Instagram/chispiflow_thebarber3

La Uniformada exhortó a los ciudadanos que puedan poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, a llamar al 787-343-2020. También a escribirles a través de las redes sociales oficiales.

Desde que inició el 2026 hasta este domingo, las estadísticas de la Policía reflejaban un total de 177 asesinatos, una diferencia de 23 adicionales al comparar con el saldo del 2025.

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