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Delcy Rodríguez rechaza comentario de Trump sobre Venezuela como estado 51: “Jamás estaría previsto”

La presidenta encargada dijo que los venezolanos y venezolanas aman su proceso de independencia

11 de mayo de 2026 - 3:00 PM

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Rodríguez rechazó las declaraciones de Trump, quien reaccionó al triunfo venezolano sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 sugiriendo de manera irónica que el país sudamericano podría convertirse en el “Estado 51” de la Unión estadounidense. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Haya - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes de que “jamás estaría previsto” que Venezuela se convierta en el “Estado 51”, en reacción a las declaraciones realizadas hoy en un contexto deportivo por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

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Rodríguez rechazó las declaraciones de Trump, quien reaccionó al triunfo venezolano sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 sugiriendo de manera irónica que el país sudamericano podría convertirse en el “Estado 51” de la Unión estadounidense.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya, al responder a los comentarios del mandatario estadounidense.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

Trump había celebrado en su red Truth Social la victoria venezolana por 4-2 sobre Italia y escribió: “¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! (...) ¿Estado número 51?”.

En reacción, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”.

“Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y “ese es el curso, ese es el camino”, alertó.

Rodríguez también destacó el peso energético de Venezuela a nivel internacional al recordar que el país posee “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores reservas de gas natural.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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