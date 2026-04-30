El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en 7 años aterrizará en Caracas

Caracas - El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela está programado para aterrizar el jueves en la capital venezolana, Caracas, siete años después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenara una suspensión indefinida, citando preocupaciones de seguridad.

La reanudación de un vuelo comercial entre los dos países se produce tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro en un asombroso asalto nocturno a su residencia en Caracas, la capital de Venezuela, a principios de enero.

También se produce un mes después de que Estados Unidos reabriera formalmente su embajada en Caracas tras el restablecimiento de plenas relaciones diplomáticas con el país sudamericano.

El vuelo AA3599 operado por Envoy Air, filial de American Airlines, tenía prevista su salida de Miami a las 10:16 a.m. y su llegada a la capital venezolana tres horas más tarde, para regresar a Florida a última hora de la tarde.

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Anteriormente, la aerolínea informó de que el 21 de mayo se iniciaría un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas.

A finales de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que informó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que abriría todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, permitiendo la visita de estadounidenses.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir muy pronto a Venezuela, y estarán seguros allí”, dijo entonces Trump.

Los vuelos marcan la reanudación de los viajes sin escalas entre Estados Unidos y Venezuela por primera vez desde que se rompieron los lazos diplomáticos en 2019. Durante los últimos siete años, los pasajeros han dependido de aerolíneas internacionales y rutas indirectas a través de países vecinos de América Latina.

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En enero, cuando la aerolínea anunció la reanudación de los vuelos, dijo que daría a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y buscar nuevas oportunidades de negocio.

American Airlines era la última aerolínea estadounidense que volaba a Venezuela. Suspendió los vuelos en 2019 entre Miami y Caracas, así como los vuelos a la ciudad petrolera de Maracaibo. Delta y United Airlines se retiraron en 2017 en medio de una crisis política que obligó a millones de personas a huir del país.

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