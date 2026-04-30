Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en 7 años aterrizará en Caracas

El vuelo AA3599 operado por Envoy Air, filial de American Airlines, viajaría de Miami a la capital venezolana

30 de abril de 2026 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que informó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que abriría todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, permitiendo la visita de estadounidenses. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas - El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela está programado para aterrizar el jueves en la capital venezolana, Caracas, siete años después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenara una suspensión indefinida, citando preocupaciones de seguridad.

RELACIONADAS

La reanudación de un vuelo comercial entre los dos países se produce tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro en un asombroso asalto nocturno a su residencia en Caracas, la capital de Venezuela, a principios de enero.

También se produce un mes después de que Estados Unidos reabriera formalmente su embajada en Caracas tras el restablecimiento de plenas relaciones diplomáticas con el país sudamericano.

El vuelo AA3599 operado por Envoy Air, filial de American Airlines, tenía prevista su salida de Miami a las 10:16 a.m. y su llegada a la capital venezolana tres horas más tarde, para regresar a Florida a última hora de la tarde.

Anteriormente, la aerolínea informó de que el 21 de mayo se iniciaría un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas.

A finales de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que informó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que abriría todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela, permitiendo la visita de estadounidenses.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir muy pronto a Venezuela, y estarán seguros allí”, dijo entonces Trump.

Los vuelos marcan la reanudación de los viajes sin escalas entre Estados Unidos y Venezuela por primera vez desde que se rompieron los lazos diplomáticos en 2019. Durante los últimos siete años, los pasajeros han dependido de aerolíneas internacionales y rutas indirectas a través de países vecinos de América Latina.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

En enero, cuando la aerolínea anunció la reanudación de los vuelos, dijo que daría a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y buscar nuevas oportunidades de negocio.

American Airlines era la última aerolínea estadounidense que volaba a Venezuela. Suspendió los vuelos en 2019 entre Miami y Caracas, así como los vuelos a la ciudad petrolera de Maracaibo. Delta y United Airlines se retiraron en 2017 en medio de una crisis política que obligó a millones de personas a huir del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
VenezuelaCaracasAmerican AirlinesAviónBreaking NewsMiami
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: