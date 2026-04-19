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Hay 477 presos políticos en Venezuela dos meses después de aprobada la amnistía

Del total, 432 son hombres y 45, mujeres; y 290 son civiles y los 187 restantes, militares, según la organización Foro Penal

19 de abril de 2026 - 9:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Decenas de familiares y activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunciaron ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) las torturas que, aseguraron, han recibido los presos políticos en varias cárceles de Venezuela. (MIGUEL GUTIÉRREZ)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La organización no gubernamental (ONG), Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó este sábado la cifra de estos detenidos e indicó que hay 477, entre ellos 43 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, casi dos meses después de que se aprobara una amnistía para casos relacionados con episodios de crisis entre 2002 y 2025.

Del total, 432 son hombres y 45, mujeres; y 290 son civiles y los 187 restantes, militares, según la organización no gubernamental, que también registra un adolescente.

En el balance publicado en la red social X, Foro Penal señaló que, del total, 164 están condenados y 313 no.

Recientemente, la ONG señaló que la ley de amnistía se está convirtiendo en un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos” de ellos.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó un proceso de excarcelaciones cinco días después de la captura, el 3 de enero pasado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en un ataque a Caracas.

A final de ese mes propuso una ley de amnistía para presos políticos que fue finalmente aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, más de 8,000 personas han sido amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de su libertad.

Las autoridades venezolanas aún no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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