Corea del Norte inaugura una nueva planta de producción de combustible para armas nucleares

Corea del Norte inauguró el jueves una nueva instalación para producir combustibles para bombas nucleares, y el líder Kim Jong Un anunció planes para reforzar las fuerzas nucleares del país “a un ritmo exponencial”.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur consideró que se trataba de una planta de enriquecimiento de uranio y afirmó que mantendría una estrecha coordinación con Estados Unidos para vigilar las actividades nucleares norcoreanas. El ejército surcoreano no facilitó de inmediato más detalles.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte dijo que la instalación utilizaba “tecnología más sofisticada”, pero no dio más detalles. No está claro dónde está la planta ni cuándo empezó a funcionar. Las fotos de los medios de comunicación estatales mostraban lo que parecía ser una gran sala que albergaba centrifugadoras, necesarias para enriquecer uranio apto para armamento.

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La revelación de la nueva fábrica está en consonancia con las repetidas promesas de Kim de ampliar su programa de armas nucleares para hacer frente a lo que calificó de escalada de las amenazas militares lideradas por Estados Unidos.

KCNA dijo que Kim visitó la instalación nuclear el miércoles para conocer sus operaciones y su plan de producción a largo plazo.

KCNA citó a Kim diciendo que la urgencia de reforzar la disuasión nuclear del país, tanto en calidad como en cantidad, ha crecido debido a los enfrentamientos con “los enemigos más feroces”, una aparente referencia a Estados Unidos y Corea del Sur. Kim citó otras amenazas y crisis no especificadas como necesidad de reforzar la capacidad nuclear de Corea del Norte.

Kim afirma avances en la producción de combustible para bombas

Kim afirmó que la capacidad de producción de material nuclear apto para armamento de Corea del Norte se ha más que duplicado en comparación con hace cinco años, según KCNA. No fue posible verificar de forma independiente su afirmación.

Después de una reunión en las instalaciones, Kim dijo que él y otros altos funcionarios “confirmaron el orden de prioridad para implementar el ambicioso plan futuro diseñado para reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”, dijo KCNA.

Las fotos de la KCNA mostraban a Kim caminando por estrechos pasillos bordeados de densas hileras de tubos y tuberías plateados, en lo que parecía ser una sala de centrifugado. Otra imagen le mostraba hablando con altos funcionarios en una sala de reuniones, donde un gráfico borroso que representaba un objeto en forma de cono se extendía sobre una mesa. No quedó claro de inmediato si el gráfico mostraba el diseño de una ojiva.

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La revelación de la instalación se produjo menos de dos años después de que Corea del Norte desvelara otra planta encubierta de enriquecimiento de uranio en septiembre de 2024, en su primera revelación pública de una instalación de este tipo desde que mostrara una en el principal complejo nuclear del país, Yongbyon, a unos académicos estadounidenses de visita en 2010.

Kim transmitió un mensaje similar durante su visita a esa instalación en 2024, en la que pidió aumentar el número de centrifugadoras para ampliar “exponencialmente” el arsenal nuclear del país e instó a desarrollar sistemas de centrifugado más avanzados.

Corea del Norte acelera su expansión nuclear

Corea del Norte no ha realizado un ensayo nuclear desde 2017, pero en los últimos años ha ampliado su arsenal de misiles con capacidad nuclear que pueden volar lo suficientemente lejos como para alcanzar tanto a los aliados de Estados Unidos en Asia como al territorio continental estadounidense, mientras que Kim también ha presionado para aumentar el arsenal de armas nucleares del país.

Un alto funcionario surcoreano dijo a los legisladores en 2018 que se estimaba que Corea del Norte había fabricado entre 20 y 60 armas nucleares, pero algunos expertos cifran ahora el tamaño del arsenal del Norte en más de 100 ojivas. Las estimaciones sobre cuántas armas adicionales puede producir el país cada año varían entre unas seis y hasta 18.

El pasado septiembre, el ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, afirmó que Corea del Norte tenía en funcionamiento un total de cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio, incluido el complejo de Yongbyon, y que funcionaban todos los días.

Las armas nucleares pueden construirse utilizando uranio altamente enriquecido o plutonio, y Corea del Norte dispone de instalaciones para producir ambos en Yongbyon.