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Presidente de Ucrania destituye a jefe militar tras intensas protestas

Volodymyr Zelensky destituyó a Oleksandr Syrskyi tras varios días de protestas en Kiev y otras ciudades del país

22 de julio de 2026 - 9:54 PM

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En esta foto facilitada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en el centro, estrecha la mano del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapatyi, durante su reunión en Kiev, Ucrania, el lunes 20 de julio.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kiev— El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituyó el martes al general Oleksandr Syrskyi como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras varios días de protestas en Kiev y otras ciudades del país, en las que se exigía su dimisión.

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Zelensky nombró a Mijailo Drapatyi nuevo jefe del ejército, según un comunicado publicado en las redes sociales. “Nuestro deseo común es uno solo: la victoria sobre el enemigo, y unas condiciones en el frente y una presión sobre Rusia que obliguen a este país a encaminarse hacia la paz”, afirmó el mandatario ucraniano.

Fue el segundo gran giro que Zelensky ha dado bajo la presión de la opinión pública, después de que las protestas del verano pasado le obligaran a derogar una ley que debilitaba los organismos de control anticorrupción de Ucrania.

El mandatario señaló que tomó la decisión de nombrar al nuevo jefe del ejército tras una serie de reuniones con mandos militares. Estas comenzaron poco después de que estallaran las protestas que exigían la reinstauración del exministro de Defensa Mijailo Fedorov, a quien los manifestantes consideraban un impulsor de la modernización militar, y la destitución de Syrskyi, de quien afirmaban que encarnaba la antigua cultura de mando del ejército, al estilo soviético.

Zelensky agradeció a Syrskyi sus logros en la lucha de Ucrania contra Rusia y lo elogió por la defensa de Kiev y por las operaciones en Járkov y Kursk.

“Agradezco a Oleksandr Syrskyi y a cada uno de nuestros combatientes las sólidas posiciones de Ucrania en la línea del frente”, declaró. “Agradezco a Mijailo Drapatyi por mantener esa misma visión”.

A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia.Más de 13,000 estudiantes de entre 15 y 17 años asisten a clases en más de una docena de centros especiales establecidos por las autoridades locales en Leópolis.Oksana, de 16 años (i), y su instructora de medicina militar, Svitlana, durante clases de preparación militar en Leópolis, Ucrania. La adolescente logró avanzar a un entrenamiento más avanzado para civiles ofrecido por unidades del ejército ucraniano.
1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE

Drapatyi escribió en una publicación de Facebook que servir a Ucrania “siempre ha sido un honor para mí, y durante esta guerra por la independencia supone una responsabilidad absoluta”. Agradeció a Syrskyi su labor constante para fortalecer el ejército ucraniano.

“Crecí en él”, añadió, refiriéndose al ejército. “Trabajaré con responsabilidad, con dedicación y con respeto hacia las personas que hoy defienden nuestro Estado”.

Zelensky se reunió por separado el martes con Fedorov y le ofreció lo que calificó como un cargo de prestigio en el Gobierno que unificaría el sector tecnológico del país. No estaba claro si Fedorov había aceptado la oferta, ni si las medidas más recientes satisfarían a los manifestantes y calmarían las protestas.

Fedorov felicitó a Drapatyi y calificó el nombramiento como “una nueva esperanza en la lucha de los pueblos libres por la libertad y la justicia” y como “una voz de cambio que no podía pasarse por alto”.

Fedorov había criticado públicamente a Syrskyi antes de su destitución, afirmando que el general estaba obstaculizando sus esfuerzos de reforma y que debía ser sustituido para que Ucrania no fracasara en su resistencia contra Rusia. Sostuvo que ahora hay que responder a las altas expectativas de los ucranianos con una visión clara para poner fin a la guerra, medidas decisivas para preservar la vida de los soldados, ampliar la guerra robótica en el frente, lanzar ataques asimétricos y agotar la economía de Rusia.

Fedorov llamó a Syrskyi para agradecerle la defensa de la región de Kiev, la operación en Járkov y otras batallas, y afirmó que eso es “ya una parte importante de la historia de Ucrania”, pero añadió que el país debe “avanzar aún más rápido y escribir nuevos capítulos, corrigiendo todos los errores anteriores”.

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Breaking NewsVolodymyr ZelenskyUcraniaConflicto entre Rusia y Ucrania
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