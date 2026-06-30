Una explosión en Mónaco deja tres heridos, entre ellos uno de los empresarios más ricos de Ucrania

Mónaco - Un magnate empresarial ucraniano parecía ser el objetivo de un artefacto explosivo que detonó frente a un edificio residencial de Mónaco e hirió de gravedad a tres personas antes de que el presunto autor del atentado huyera a la vecina Francia, informaron el martes las autoridades y los medios de comunicación.

Según los medios de comunicación, entre los heridos se encontraba el magnate ucraniano de la construcción Vadym Yermolaiev. El portal de noticias ucraniano “Ukrainska Pravda” señaló que fue objeto de sanciones por parte de Ucrania en 2023 debido a sus vínculos con Rusia.

Una mujer resultó gravemente herida y estaba siendo atendida en un hospital de Niza, declaró el martes Christophe Mirmand, ministro de Estado de Mónaco, a la cadena de noticias francesa LCI. Su pareja y un niño de 13 años sufrieron heridas menos graves, pero seguían hospitalizados, añadió.

La explosión se produjo alrededor de las 9:00 p.m. del lunes en la entrada de una vivienda situada cerca de la frontera con Francia.

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El martes por la mañana se desplegaron fuerzas de seguridad en Mónaco y sus alrededores. Las autoridades francesas y monegascas buscan a un sospechoso no identificado, cuyos motivos se están investigando, según han indicado las autoridades.

Las tres víctimas “parecían estar regresando tranquilamente a casa” al anochecer, según las imágenes de videovigilancia, afirmó Mirmand. “Quedaron atrapadas en la explosión cuando cruzaban el umbral de su bloque de pisos”, señaló.

Las víctimas son residentes “habituales” de Mónaco, pero las autoridades aún no saben si la familia había recibido amenazas en el pasado, según ha declarado Mirmand.

“Parece que la familia fue objeto de un ataque específico”, subrayó, al señalar que el presunto autor “había pasado varias veces por la zona mientras esperaba a las víctimas”, según las imágenes de videovigilancia. “En los minutos previos a la explosión, al parecer estaba esperando a las víctimas”.

El sospechoso se marchó a pie inmediatamente después del incidente y utilizó unas escaleras para escapar por Mónaco y la localidad francesa vecina de Beausoleil, explicó Mirmand. Se están analizando las imágenes de videovigilancia de las redes de cámaras de Mónaco y Beausoleil, señaló.

El ataque conmocionó al elitista principado de la costa mediterránea. El jefe de Estado de Mónaco, el príncipe Alberto II, lo calificó de “acto odioso” y afirmó que se habían movilizado todos los servicios del país para garantizar la seguridad.

Un funcionario de la Policía Nacional francesa indicó que se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda del sospechoso.

Yermolaiev, un empresario nacido en Ucrania y originario de la ciudad de Dnipro, amasó su fortuna a través del Grupo Alef, un holding diversificado con intereses que abarcan el sector inmobiliario comercial, la industria manufacturera y la agricultura. Se convirtió en uno de los promotores inmobiliarios más conocidos del país, al frente de proyectos que transformaron partes del centro de Dnipro, y ha aparecido habitualmente en las listas de los empresarios más ricos de Ucrania.

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En una entrevista con Forbes Ucrania, Yermolaiev afirmó que renunció a su nacionalidad ucraniana y se convirtió en ciudadano chipriota en 2017.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, impuso sanciones a Yermolaiev en diciembre de 2023, en el marco de un paquete más amplio dirigido a personas y empresas que, según Kiev, tenían vínculos comerciales con Rusia o con territorios ocupados por Rusia.

Mónaco, un balneario costero para ricos y famosos, es conocido tanto por sus incentivos fiscales como por el Gran Premio de Fórmula 1 y su glamurosa familia real. El pequeño principado está ampliamente considerado como uno de los lugares más seguros del mundo, en parte gracias a su extensa red de vigilancia compuesta por miles de cámaras que cubren la mayoría de los espacios públicos.

La población de Mónaco, de 38,000 habitantes, es multinacional, y solo una quinta parte de ella es realmente ciudadana del principado.

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