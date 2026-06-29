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Concluye el escrutinio en Perú: Fujimori será presidenta por 49,641 votos más que Sánchez

Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50,000 votos

29 de junio de 2026 - 4:34 PM

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Fujimori será declarada presidenta electa del país el 3 de julio. (Martin Mejia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49,641 votos.

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Con el escrutinio completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos al recibir 9,223,396 sufragios, frente al 49.865% de Sánchez, que sumó un total de 9,173,755 papeletas.

Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50,000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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PerúEleccionesKeiko FujimoriBreaking News
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