Jenniffer González designa a sustituta de Francisco Domenech en la Aafaf

La gobernadora Jenniffer González Colón designó este viernes a la licenciada Vicky González Vega como directora ejecutiva interina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), quien sustituirá a Francisco Domenech tras su renuncia efectiva el 7 de agosto.

En un comunicado de prensa, La Fortaleza informó que González Vega fungió como subdirectora ejecutiva desde septiembre de 2024 hasta el presente, y como jefa de personal del director de la Aafaf desde marzo del 2021.

“Como titular de la agencia, la licenciada González tendrá bajo sus responsabilidades impulsar la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico; apoyar la renegociación y reestructuración de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad a largo plazo; coordinar el uso estratégico de los recursos financieros entre las entidades gubernamentales; promover presupuestos equilibrados y disciplina fiscal alineada con los planes fiscales certificados; supervisar el cumplimiento de los presupuestos y planes fiscales aprobados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, entre otros”, informó.

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Entre 2018 y 2021, González Vega laboró como la directora de operaciones y jefa de la consejería legal de la firma Scott M. Favre Public Adjuster. Además, sirvió como consejera legal en la Administración de Vivienda Pública (AVP).

González Vega sustituye a Domenech, quien abandonó la administración de González el 7 de agosto en medio de una investigación penal en su contra. El también exsecretario de la Gobernación afirmó, ese día, que se va del gobierno “con el corazón lleno de gratitud y la satisfacción de haber cumplido con mi deber”.

La Opfei también mantiene bajo investigación a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García –quien tiene su salida programada para el 15 de agosto–; el ex secretario auxiliar de la OGPe Norberto Almodóvar, la exjefa de personal de esa dependencia Charlene Neuman y al propio Negrón Reichard, contra quien Domenech presentó un referido.

Por otro lado, la gobernadora designó a María Marín Colón como directora ejecutiva de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), tras la renuncia de Eduardo Soria Rivera, efectiva el 30 de junio.

González Colón también anunció nombramientos y renominaciones para ocupar posiciones en distintas juntas y organismos del gobierno.