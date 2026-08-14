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Jenniffer González designa a sustituta de Francisco Domenech en la Aafaf

La licenciada Vicky González Vega asume el cargo de manera interina

14 de agosto de 2026 - 3:36 PM

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La gobernadora Jenniffer González. A la derecha, Francisco Domenech. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón designó este viernes a la licenciada Vicky González Vega como directora ejecutiva interina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), quien sustituirá a Francisco Domenech tras su renuncia efectiva el 7 de agosto.

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En un comunicado de prensa, La Fortaleza informó que González Vega fungió como subdirectora ejecutiva desde septiembre de 2024 hasta el presente, y como jefa de personal del director de la Aafaf desde marzo del 2021.

“Como titular de la agencia, la licenciada González tendrá bajo sus responsabilidades impulsar la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico; apoyar la renegociación y reestructuración de la deuda pública para garantizar la sostenibilidad a largo plazo; coordinar el uso estratégico de los recursos financieros entre las entidades gubernamentales; promover presupuestos equilibrados y disciplina fiscal alineada con los planes fiscales certificados; supervisar el cumplimiento de los presupuestos y planes fiscales aprobados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, entre otros”, informó.

Entre 2018 y 2021, González Vega laboró como la directora de operaciones y jefa de la consejería legal de la firma Scott M. Favre Public Adjuster. Además, sirvió como consejera legal en la Administración de Vivienda Pública (AVP).

González Vega sustituye a Domenech, quien abandonó la administración de González el 7 de agosto en medio de una investigación penal en su contra. El también exsecretario de la Gobernación afirmó, ese día, que se va del gobierno “con el corazón lleno de gratitud y la satisfacción de haber cumplido con mi deber”.

Domenech es una de las personas investigadas por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) en conexión con las alegaciones de Sebastián Negrón Reichard, exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por supuestas presiones para favorecer a un contratista y otros actos irregulares en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

La Opfei también mantiene bajo investigación a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García –quien tiene su salida programada para el 15 de agosto–; el ex secretario auxiliar de la OGPe Norberto Almodóvar, la exjefa de personal de esa dependencia Charlene Neuman y al propio Negrón Reichard, contra quien Domenech presentó un referido.

Por otro lado, la gobernadora designó a María Marín Colón como directora ejecutiva de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), tras la renuncia de Eduardo Soria Rivera, efectiva el 30 de junio.

González Colón también anunció nombramientos y renominaciones para ocupar posiciones en distintas juntas y organismos del gobierno.

Las nominaciones enviadas en receso para la consideración y recomendación del Senado incluyen a Carlos A. Rubio Cancela para un nuevo término como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; el licenciado Juan C. Fierres González para un nuevo término como presidente de la Junta Revisora de Subastas; José J. Tañón Díaz como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música; el ingeniero Anthony Y. Yrimia-Herrera para un nuevo término como comisionado del Negociado de Telecomunicaciones; y el ingeniero Omar M. Rodríguez González como comisionado asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico.

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AAFAFFrancisco DomenechJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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