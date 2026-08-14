Buscan a menor de 16 años reportado como desaparecido en Río Piedras

Agentes de la Policía buscan a un menor de 16 años que fue visto por última vez el 9 de agosto en el condominio Parque Los Monacillos, en Río Piedras.

La requisitoria especial sostiene que José Miguel Ramos Santiago fue reportado como desaparecido por su madre luego que el menor abandonó su hogar tras una discusión.

El joven fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y ocho pulgadas (5′8″), con un peso aproximado de 140 libras, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa oscura y un pantalón largo negro.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.