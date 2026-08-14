Bomberos combaten incendio forestal en Guánica
La carretera PR-332 fue cerrada a la altura del puente de Arenas
14 de agosto de 2026 - 2:29 PM
14 de agosto de 2026 - 2:29 PM
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos trabaja este viernes en la extinción de un incendio forestal reportado en la Finca Arenas, en la carretera PR-332, en Guánica.
Las autoridades informaron, mediante una publicación en redes sociales, que la vía será cerrada temporeramente al tránsito a la altura del Puente de Arenas, por lo que exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas.
La agencia también hizo un llamado a las comunidades cercanas a tomar medidas de precaución debido a la cantidad de humo en el área.
Por el momento, no se ha informado sobre personas heridas ni sobre la extensión del terreno afectado por el fuego.
Las labores para extinguir el incendio permanecen en curso.
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