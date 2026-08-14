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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bomberos combaten incendio forestal en Guánica

La carretera PR-332 fue cerrada a la altura del puente de Arenas

14 de agosto de 2026 - 2:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades cercanas a tomar medidas de precaución debido a la cantidad de humo en el área. (Negociado del Cuerpo de Bomberos)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos trabaja este viernes en la extinción de un incendio forestal reportado en la Finca Arenas, en la carretera PR-332, en Guánica.

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Las autoridades informaron, mediante una publicación en redes sociales, que la vía será cerrada temporeramente al tránsito a la altura del Puente de Arenas, por lo que exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas.

La agencia también hizo un llamado a las comunidades cercanas a tomar medidas de precaución debido a la cantidad de humo en el área.

Por el momento, no se ha informado sobre personas heridas ni sobre la extensión del terreno afectado por el fuego.

Las labores para extinguir el incendio permanecen en curso.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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