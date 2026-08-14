Bomberos combaten incendio forestal en Guánica

( Negociado del Cuerpo de Bomberos )

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos trabaja este viernes en la extinción de un incendio forestal reportado en la Finca Arenas, en la carretera PR-332, en Guánica.

Las autoridades informaron, mediante una publicación en redes sociales, que la vía será cerrada temporeramente al tránsito a la altura del Puente de Arenas, por lo que exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas.

La agencia también hizo un llamado a las comunidades cercanas a tomar medidas de precaución debido a la cantidad de humo en el área.

Por el momento, no se ha informado sobre personas heridas ni sobre la extensión del terreno afectado por el fuego.