¿Vas para la playa? Meteorología hace importante advertencia

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El calor, la bruma y las condiciones marítimas peligrosas dominarán el panorama del tiempo este viernes en Puerto Rico, mientras que la actividad de lluvia permanecerá limitada durante gran parte del día.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que una masa de aire seco permanece sobre la región acompañada de bajas concentraciones de polvo del Sahara, por lo que el cielo podría lucir brumoso en algunos momentos.

Además, una advertencia de calor estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. para gran parte de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

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Se esperan temperaturas cálidas principalmente en sectores costeros y urbanos, con índices de calor entre 108 y 111 grados Fahrenheit. En algunos puntos aislados, los valores podrían superar esos niveles.

Ante estas condiciones, la meteoróloga exhortó a limitar las actividades prolongadas al aire libre, mantenerse hidratado y descansar con frecuencia en lugares bajo sombra o con aire acondicionado.

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Poca lluvia durante el día

En cuanto a la precipitación, Inglés Serrano anticipó poca actividad durante este viernes.

Aunque durante la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico, las probabilidades de lluvia permanecen relativamente bajas.

Para el sábado, se espera inicialmente un patrón parecido, con condiciones mayormente secas durante la mañana.

Sin embargo, hacia horas de la tarde y la noche podrían comenzar a acercarse algunas bandas de lluvia asociadas a la Invest 92L.

Viento y riesgo de incendios

El patrón seco estará acompañado además de condiciones ventosas. Los vientos sostenidos podrían fluctuar entre 10 y 15 millas por hora (mph), con ráfagas más fuertes en algunos sectores.

Por esa razón, el SNM advirtió que la combinación de viento, baja humedad relativa y vegetación seca elevará el peligro de incendios durante el día.

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Particularmente entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., podrían registrarse vientos de 15 mph o más, ráfagas cercanas a 30 mph y niveles de humedad relativa de 55% o menos.

Por ello, las autoridades recomendaron mantener llamas, chispas y otras fuentes de calor alejadas de áreas con vegetación seca.

Precaución en las playas y aguas locales

Las condiciones marítimas representan otra de las principales preocupaciones para este viernes y durante el fin de semana.

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Un riesgo alto de corrientes marinas permanece vigente para sectores de Puerto Rico, mientras también están en efecto advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas.

Se esperan olas rompientes de seis pies o más y condiciones marítimas peligrosas durante el fin de semana.

Inglés Serrano exhortó a bañistas y navegantes a ejercer precaución adicional, especialmente en playas expuestas al oleaje y en aguas donde prevalezcan condiciones picadas.