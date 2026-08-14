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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre a balazos en Coamo

Los agentes encontraron el cuerpo de la víctima sobre el pavimento

14 de agosto de 2026 - 7:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, se desconce la identidad del occiso y las circunstancias en las que ocurrió el crimen. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 37 años fue asesinado a balazos en la noche del jueves en el kilómetro 0.1 de la PR-558, en Coamo, informó la Policía.

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El informe preliminar de la Uniformada indica que una llamada al distrito policiaco alertó a las autoridades sobre disparos en el área.

Posteriormente, al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Víctor David Bernardi Bernardi sobre el pavimento. Presentaba múltiples impactos de bala.

Según la Policía, Bernardi Bernardi poseía expediente criminal del año 2025 por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, en coordinación con el fiscal de turno, investigan los hechos.

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Breaking NewsCoamoPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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