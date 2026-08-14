Asesinan a un hombre a balazos en Coamo
Los agentes encontraron el cuerpo de la víctima sobre el pavimento
14 de agosto de 2026 - 7:45 AM
14 de agosto de 2026 - 7:45 AM
Un hombre de 37 años fue asesinado a balazos en la noche del jueves en el kilómetro 0.1 de la PR-558, en Coamo, informó la Policía.
El informe preliminar de la Uniformada indica que una llamada al distrito policiaco alertó a las autoridades sobre disparos en el área.
Posteriormente, al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Víctor David Bernardi Bernardi sobre el pavimento. Presentaba múltiples impactos de bala.
Según la Policía, Bernardi Bernardi poseía expediente criminal del año 2025 por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, en coordinación con el fiscal de turno, investigan los hechos.
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