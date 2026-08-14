Monitoreo diario: Carraízo vuelve a subir por tercer día consecutivo
¿Cuánto le falta para salir de ajustes operacionales? Aquí cómo están los niveles de los embalses, que incluye La Plata.
14 de agosto de 2026 - 6:33 AM
14 de agosto de 2026 - 6:33 AM
El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, registró este viernes su tercer aumento consecutivo al ganar otros siete centímetros en las últimas 24 horas, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La reserva amaneció con una lectura de 37.86 metros, frente a los 37.79 metros reportados el jueves. Pese a la recuperación de los últimos días, Carraízo todavía permanece bajo la clasificación de “ajustes operacionales”.
Para regresar al nivel de “observación”, el embalse tendría que alcanzar los 38.50 metros.
Carraízo había registrado el jueves luego de los aguaceros asociados a una onda tropical que afectó a Puerto Rico durante los días previos.
De los 19 embalses incluidos en el monitoreo diario de la AAA, nueve registraron aumentos y 10 reflejaron descensos durante las últimas 24 horas.
Cidra, que al igual que Carraízo permanece en el nivel de “ajustes operacionales”, aumentó un centímetro y se ubicó en 400.18 metros.
Mientras, La Plata, en Toa Alta, descendió nueve centímetros hasta los 46.02 metros y continúa bajo el nivel de “observación”. Río Blanco, en Naguabo, también permanece en esa clasificación tras bajar siete centímetros, hasta los 25.23 metros.
Fajardo registró un descenso de cuatro centímetros y amaneció en 47.45 metros, igualmente dentro del nivel de “observación”.
Entre las reservas clasificadas en “seguridad”, Carite, en Guayama, aumentó dos centímetros hasta los 541.96 metros, mientras Toa Vaca, en Villalba, perdió dos centímetros y se colocó en 147.47 metros.
Matrullas, en Orocovis, continuó su recuperación con un aumento de un centímetro y alcanzó los 733.10 metros. El jueves, este embalse había salido del nivel de observación para regresar a la clasificación de seguridad.
Guayabal, en Juana Díaz, aumentó tres centímetros, hasta los 102.38 metros, mientras Guayo, en Lares, ganó ocho centímetros y alcanzó los 443.29 metros.
Dos Bocas, en Arecibo, subió cinco centímetros, hasta los 89.45 metros, y Caonillas, en Utuado, aumentó otros cinco centímetros, para una lectura de 250.96 metros.
En contraste, Lucchetti, en Yauco, descendió 10 centímetros y se ubicó en 170.78 metros. Guajataca, en Quebradillas, perdió un centímetro, hasta los 195.96 metros, mientras Cerrillos, en Ponce, bajó cinco centímetros y registró 168.03 metros.
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