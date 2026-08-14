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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“Nos llena de mucha esperanza”: gobierno adopta como política pública la esterilización para atender sobrepoblación de animales en Puerto Rico
La gobernadora Jenniffer González firmó una orden ejecutiva que delega en la Compañía de Turismo la responsabilidad de implantar el Plan de Esterilización de Animales Domésticos
14 de agosto de 2026 - 11:10 PM