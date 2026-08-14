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prima:“Nos llena de mucha esperanza”: gobierno adopta como política pública la esterilización para atender sobrepoblación de animales en Puerto Rico

La gobernadora Jenniffer González firmó una orden ejecutiva que delega en la Compañía de Turismo la responsabilidad de implantar el Plan de Esterilización de Animales Domésticos

14 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El decreto sostiene que la sobrepoblación de perros y gatos “constituye uno de los principales retos de bienestar animal y salud pública” que enfrenta el archipiélago. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Defensores del bienestar animal recibieron con optimismo la firma de la gobernadora Jenniffer González a una orden ejecutiva que acoge la esterilización como la medida “más efectiva, ética y humanitaria” para atender la sobrepoblación de animales domésticos, en particular perros y gatos, en Puerto Rico.

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AnimalesMascotasJenniffer GonzálezCompañía de Turismo de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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